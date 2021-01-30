我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

張震從影30年 還是很需要被「肯定」

記者黃保慧／台北31日電
張震表示「被肯定」很重要。（記者許正宏／攝影）
張震表示「被肯定」很重要。（記者許正宏／攝影）

台灣演員張震14歲時因演出已故導演楊德昌的電影「牯嶺街少年殺人事件」開啟電影之路，一路演到44歲，在現正熱映中的新片「緝魂」又有大突破，飾演癌末的檢察官，還為此剃光頭在3個月內減重12公斤，身體因此變得虛弱，片中一場他痛哭說著多希望有人稱讚，「你做的真好」令人印象深刻；在現實生活中他也有過這樣的時刻，表示「被肯定」很重要。

張震出道30年，從小和同為演員的父親張國柱、哥哥張張翰一起演戲，同在一個領域上，他沒有壓力，家人反而給很大的肯定，「我的父母對我都還蠻肯定的，都會給我加油打氣，現在也會，因為永遠都是他們的小孩，現在還是會。」他表示家人私下會互相取暖，關心彼此工作、生活上的狀態。

雖然他曾3度入圍金馬獎，亦角逐柏林影展和坎城影展影帝，在國際上也很活躍，演技的肯定早已眾所皆知，但他還是很需要被肯定，「不管是求學過程到後面的工作過程，其實被肯定一直是需要的，從小被家長肯定、到學校被老師肯定；長大工作上面可能需要被觀眾的肯定、導演的肯定，每個階段其實都不一樣，但我覺得這都是需要的，『虛榮心』對演員來講還是很重要，但我跟自己講比較多。」

如今，他已成家，6年前喜獲1女，當個好爸爸，但事業和家庭的拿捏至今還是很難平衡，「時間是一樣多，要做的事變多就要有選擇，當然就是照自己的心情去走很重要，有時候非做不可的事還是得去做，有時候真的可以放慢腳步來好好過生活的時候，就多花一點時間陪家人。」

至於他是否會因為愛，為家人無私奉獻，就如同片中飾演老婆的張鈞甯為愛打破原則般？他思索了一下說：「我好像沒有，我蠻隨興但也沒到沒有原則。」舉例5歲女兒很常提出讓他無法接受的事，但他仍堅守家中生活原則，「小孩都會很無理、要求啊，譬如說電視多看一下，iPad 拿出來多看一下啊，我這種就不行，就是愛跟溺愛是不一樣的事，該有原則就要有原則，可以稍微放鬆一點就可以放鬆。」

張震今年出道30年。（記者許正宏／攝影）
張震今年出道30年。（記者許正宏／攝影）
張震今年出道30年。（記者許正宏／攝影）
張震今年出道30年。（記者許正宏／攝影）

導演 電影 影展

上一則

「用自己筷子餵食孩子…」 井上和香全家新冠確診

下一則

林峯送生日蛋糕 恬妞慶生照曝光 63歲長這樣！

延伸閱讀

張震新片暴瘦赤裸 與張鈞甯躺床「都快塌了」

張震新片暴瘦赤裸 與張鈞甯躺床「都快塌了」
「熱帶魚」髒話被消音 導演陳玉勳動怒

「熱帶魚」髒話被消音 導演陳玉勳動怒
綺拉奈特莉 以後只為女導演拍裸戲

綺拉奈特莉 以後只為女導演拍裸戲

緊張！張鈞甯跟警潛市場抓嫌犯

緊張！張鈞甯跟警潛市場抓嫌犯

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」