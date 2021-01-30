張震從影30年 還是很需要被「肯定」

張震表示「被肯定」很重要。（記者許正宏／攝影）

台灣演員張震14歲時因演出已故導演 楊德昌的電影 「牯嶺街少年殺人事件」開啟電影之路，一路演到44歲，在現正熱映中的新片「緝魂」又有大突破，飾演癌末的檢察官，還為此剃光頭在3個月內減重12公斤，身體因此變得虛弱，片中一場他痛哭說著多希望有人稱讚，「你做的真好」令人印象深刻；在現實生活中他也有過這樣的時刻，表示「被肯定」很重要。

張震出道30年，從小和同為演員的父親張國柱、哥哥張張翰一起演戲，同在一個領域上，他沒有壓力，家人反而給很大的肯定，「我的父母對我都還蠻肯定的，都會給我加油打氣，現在也會，因為永遠都是他們的小孩，現在還是會。」他表示家人私下會互相取暖，關心彼此工作、生活上的狀態。

雖然他曾3度入圍金馬獎，亦角逐柏林影展 和坎城影展影帝，在國際上也很活躍，演技的肯定早已眾所皆知，但他還是很需要被肯定，「不管是求學過程到後面的工作過程，其實被肯定一直是需要的，從小被家長肯定、到學校被老師肯定；長大工作上面可能需要被觀眾的肯定、導演的肯定，每個階段其實都不一樣，但我覺得這都是需要的，『虛榮心』對演員來講還是很重要，但我跟自己講比較多。」

如今，他已成家，6年前喜獲1女，當個好爸爸，但事業和家庭的拿捏至今還是很難平衡，「時間是一樣多，要做的事變多就要有選擇，當然就是照自己的心情去走很重要，有時候非做不可的事還是得去做，有時候真的可以放慢腳步來好好過生活的時候，就多花一點時間陪家人。」

至於他是否會因為愛，為家人無私奉獻，就如同片中飾演老婆的張鈞甯為愛打破原則般？他思索了一下說：「我好像沒有，我蠻隨興但也沒到沒有原則。」舉例5歲女兒很常提出讓他無法接受的事，但他仍堅守家中生活原則，「小孩都會很無理、要求啊，譬如說電視多看一下，iPad 拿出來多看一下啊，我這種就不行，就是愛跟溺愛是不一樣的事，該有原則就要有原則，可以稍微放鬆一點就可以放鬆。」