朱孝天父愛爆發 幫浪犬舒壓按摩

朱孝天對流浪動物很有愛心。（圖：NNY network提供）

朱孝天在YouTube 個人頻道首開節目「P-Pet」，首集播出點閱率迅速破萬。朱孝天謙虛表示會再繼續努力做好每一集內容。他曾在錄影現場跟工作人員笑談自己的夢想，當個一呼喊動物就會圍繞過來的「泰山」；為了這個夢想，常找時間去協助流浪動物。

今年朱孝天的老婆韓雯雯回大連過農曆春節，孤身在台的朱孝天剛好把精力轉移到毛孩子身上，朱孝天也主動加入節目製作團隊，除了每次錄影工作，更要跟團隊腦力激盪每周主題。

朱孝天隨團隊造訪中途之家──浪浪別哭，希望透過探訪讓領養人獲得更多正確的資訊，在與現場浪浪互動過程中，透過店長士珉介紹其中一隻浪浪「綺拉」的故事。

「綺拉」原本是在南部某工廠放養的家犬，一次車禍 讓牠失去的左後腿，後來又遭遇到牠看顧的工廠發生大火，失去整窩剛出生的小狗，綺拉每天都會回到災後現場找尋自己的小狗。綺拉的心理創傷加上外型缺陷，讓牠成為待在店裡最久的浪浪、一直沒有人領養。

朱孝天聽完綺拉的故事後，感受到綺拉長期處在不安的情緒，運用上課所學的寵物按摩手法、幫牠按摩紓緩情緒，甚至發出豪語說，收養綺拉的好人家，他就到府教按摩狗狗的服務，父愛大爆發。