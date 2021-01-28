陳文茜指名辦告別式 小S打槍「多人預約，忙不過來」

小S(右)接受陳文茜專訪。（圖：Yahoo TV提供）

小S日前上節目「茜問」，接受主持人陳文茜專訪，聊天內容完全不設限，小S忍不住吐出婚姻真心話，抱怨老公許雅鈞對自己裸體竟視若無睹，聊到一半還High到跳上吧檯脫衣跳舞，邀請陳文茜坐吧檯主持。陳文茜則指定小S負責她的告別式，卻被小S打槍，理由是「會忙不過來」。

小S過去曾在「康熙來了」開播第2集，採訪過陳文茜，暌違17年再度於螢光幕同台，陳文茜犀利提問，小S是否幸福，小S稱自己雖然是幸福的，但內心也有孤獨和委屈時，當負面情緒來，最好的紓壓方式就是喝酒或找姐妹淘聊天。而在開喝之後，小S果然自爆閨房秘事，她說在家中會刻意裸體在許雅鈞面前走動，但卻常被視若無睹，讓她坦言相當失落。

但被問到許雅鈞的身材如何，小S倒是大方稱讚老公各方面都讓她「很滿意」，陳文茜建議她，婚姻加溫最好的方法是「小別勝新婚」，卻被小S回嗆「現在因為疫情 ，也沒辦法去哪裡」，笑翻全場。另外陳文茜有感而發，自曝想邀小S負責自己的告別式，小S立刻接腔，這樣壓力很大，因為她要負責蔡康永、王偉忠的告別式，現在還加上陳文茜，真會忙不過來，陳文茜則開玩笑：「我們3個人應該不會同一時間死啦」，展現兩人好交情。