謝佳見坐擁獨棟別墅 砸50萬開生日趴 檢討「花太多」

謝佳見出席活動玩擲筊。（圖：屈臣氏提供）

戲劇男神謝佳見日前出席代言活動，他不久前才吐露位於馬來西亞的驚人房產，共坐擁超過300坪獨棟別墅、高樓豪宅，但提到這一年來台股強強滾，謝佳見投資 轉趨保守，表示因不懂股票 ，不敢貿然進場，聽說身邊的朋友都靠股票賺翻，他笑：「我沒那個命」自嘲「勞碌命」，做多少賺多少，覺得還是投資房地產比較實在。

謝佳見在台發展10年，去年拿到台灣 居留證後，就持續看房，除了投資眼光外，看房也是興趣，表示自己不太會亂買東西，錢多半都花在和朋友吃吃喝喝上，花錢也很隨性，吃個飯都要上萬，但此話一出，令人瞠目，他則說：「以前比較瘋狂，前2年啊，開生日趴，就要50幾萬！」不過那次是因為他過40歲生日，希望做個「歷史性」的紀念，因此「封館」（包場）開趴，等到年底檢視自己一整年的財務報表，才嚇到「我是不是太奢侈了、花太多錢了」，經過一番檢討，才為自己重新立下目標，表示2021年「不能做這種事了，會鞭策自己，要顧到身體健康，疫情期間，還是少聚會、不要亂跑。」

過了不惑之年，謝佳見愈來愈重養生，每年也會做檢測，並確認精子活躍度，前陣子才做過健康檢查，他說：「我是OK的、很活躍」，過去因常喝酒，也會特別保養，醫生說他心跳偏慢，但基本也沒什麼不好，每天喝一湯匙的橄欖油，促進血液循環；提到日前好友林心如生日，謝佳見笑稱大家都忙、很難約時間，因此早在一兩個月前就喬好時間幫好友慶生，過年前大家開心聚一聚。