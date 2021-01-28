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70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年

記者楊起鳳╱綜合報導
胡錦(左)、顧安生結婚多年，鶼鰈情深。（本報資料照片）
胡錦(左)、顧安生結婚多年，鶼鰈情深。（本報資料照片）

台灣70年代豔星胡錦和老公顧安生結婚超過40年，當初胡錦1999年罹患乳癌，三番四次想離婚，但顧安生依舊守候，外傳顧安生裝心臟支架，讓胡錦擔心的推掉所有邀約，顧安生日前受訪時說：「她窮緊張只是例行性檢查，我之前已經裝過一支，這次例行檢查看還需要裝第二支？結果醫生說沒事，檢查完就回家了。」

今年78歲的顧安生，曾是電視台主播後來做到副總，當年形象端正的權威主播戀上飾演潘金蓮的胡錦，在禁忌年代，背負著排山倒海的反對聲浪，兩人的婚姻在眾親好友一片看衰聲中，如今相知相守了超過40個年頭，更歷經生死交關的煎熬，顧安生笑說，「是不是外面傳我怎麼樣了?」他表示：「我身上所有老年人的毛病都有，心臟早裝過一支支架，也裝過心律調節器，換過腎，李登輝都裝了十幾支，沒問題的，我現在還是好好的，感謝外界關心。」

1987年顧安生因腦炎進行開顱手術，8年前他70歲因腎功能異常進行換腎手術，終生都要吃抗感染和抗排斥藥物，飲食也要控制。當時換腎後身體狀況多，三天兩頭就跑急診室，也讓胡錦疲於奔命。

因為心臟問題，顧安生現在不喝酒，而胡錦兩度罹乳癌，目前也控制中。胡錦說她二度發病痊癒之後，在思想上完全不同了，她想想橫豎都是病，開始思考她這輩子還有什麼沒做過。於是她想到不如去讀書，去年完成了政大EMBA學業，也嘗試人生不同的領域，成了藝術畫家。

第一次癌魔找上門時，胡錦才55歲，當時很不能接受，心情極度抑鬱，她生病時，曾三番四次向老公提出離婚，但顧安生沒有理會。因為她無法接受自己病，一開始失去了半邊乳房，老公不能看她洗澡，她也無法正視自己的胸部，二度罹癌又切除半邊，但她轉變心情，她說之前老是說要離婚，幸好顧安生也不理她，依然做自己的事。

提到相處之道，她說顧安生在家像長官，都要聽命令，但之前他去裝心律調整器，護士要他把身上貴重的東西拿下來，他指著在一旁的胡錦說：「她就是我最貴重的東西。」讓胡錦差點感動淚崩。

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