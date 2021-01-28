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15年搭檔拆夥 陳昭榮、葉全真事業感情全切斷

記者楊起鳳╱綜合報導
陳昭榮（左）和葉全真15年事業、感情緣分已盡。（本報資料照片）
陳昭榮（左）和葉全真15年事業、感情緣分已盡。（本報資料照片）

本土一哥陳昭榮與葉全真過去從同門師兄妹到合作演出，之後更一起合開公司，期間屢傳兩人假戲真作，但雙方始終只認是好友關係，反倒是事業版圖大方攜手創造。不過日前傳出兩人已分家，事業、感情全斷，長達15年的情緣戛然而止。

據知，兩人早在去年即漸行漸遠，葉全真原本是陳昭榮直播公司的總經理，主要經營南韓線，只是當疫情爆發後，葉全真突然退出營運陣容，雙方也不再合作。但也有一説是陳昭榮目前經營藝人經紀，女兒陳品如可能歸屬旗下，曾傳過緋聞的葉全真不方便繼續在公司擔任職務。

陳昭榮的翰成數位科技股份有限公司表示，前總經理葉全真因為另有規畫，已於日前離開公司。誠摯感謝葉全真前總經理多年來對公司經營上之貢獻，並祝福她未來一切平安順遂，陳昭榮也說：「謝謝葉子多年來的幫忙，希望她一切都好。」

葉全真透過友人表示，她多年在公司經營、戲劇演出跟進修就讀EMBA蠟燭兩頭燒，終於可以好好陪陪媽媽共度親子時光。葉全真說她目前對未來規畫採開放性態度，任何合作都有可能。不過，葉全真最希望能重拾10多年前去海島國家深潛的樂趣，但因為疫情關係，這個願望恐怕只能再等等了。

疫情 緋聞 親子

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