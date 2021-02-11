浩子不當模範老公！看到短裙也會遐想

浩子（謝炘昊）不想被當成模範老公。(記者潘俊宏／攝影)

42歲的浩子推出個人專輯「共你惜惜」，請到謝銘祐、乱彈阿翔分別製作五首歌曲，甫奪下金馬男配的納豆跨刀合唱，老婆寶貝魚（黃乙玄）與一雙兒女臭寶、Queenie也熱情獻聲，浩子說：「歌要唱得好聽，必須要懂得生活，這是我在黑哥身上學到的。」

他還說生命短暫，有些事不做就沒機會，要打開結紮再拚一胎？他不失幽默表示：「我是剪掉！做微創手術，要接（回來）可以，生育機率變五分之一。」更大方炫耀以前能夠一夜五次，反觀現在已沒辦法。

拚命工作的他不忘陪伴家人，曾停工帶妻小環遊世界，以濃烈形容家庭的感情，「吃頓飯會講十幾次『我愛你』，任何時刻想到就會講。」直接可稱為九年婚姻之道？他說除此之外還有陪伴、經營、包容、互相提醒，隨後替男性發聲，「母愛一但被開啟之後會無限大，當老公的會小小被忽略，但當媽媽很辛苦，沒得抱怨，所以要抓出兩人世界的時間，吃頓飯、看場電影 都好。」

聽聞被讚是模範老公，浩子激動否認，急喊：「才不是！不要冠上這個！頂多說是體力不錯的老公就好。」而當誇他沒被他人誘惑，浩子則笑說自己就是個人，看到裙子穿很短的女生或者其他畫面也會有所遐想，但無時無刻都要自我叮嚀需有自制力，「要提醒自己，一個女人把她最青春的時候、最完美的身材，被你的小孩弄成這樣。」呼應先前所言生命短暫，他還說不需要在意那些不愛你的人，反倒要把跟酸民互槓的時間拿來對愛的人說「我愛你」。