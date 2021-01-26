周華健隔空喊話 邀陳淑樺聽個唱

周華健將於4、5月開唱，他想邀引退23年的陳淑樺現身。(記者侯永全／攝影)

歌手周華健將於4、5月攻北、高雙蛋舉辦個唱，想邀引退23年的陳淑樺現身，但不敢過度奢望，他隔空呼喚：「我們真的想妳！」至於好友阿信有沒有報名當嘉賓？周華健笑說：「抓阿信來出公差好了。」

周華健談陳淑樺態度是畢恭畢敬，過去他和陳淑樺合唱「萍水相逢」，早期也當過她的製作助理，稱陳淑樺待人非常好、個性平和，不過彼此已超過20年沒有碰面。

陳淑樺算是昔日戰友中最神祕的一位？周華健點點頭，透露五年前便透過友人邀請陳淑樺到小巨蛋欣賞演出，雖然陳應允了，但是否到場則不得而知。他讚陳淑樺是天后中的天后，連幾乎不接觸華語市場的爸爸都被征服。

人間蒸發23年 憂鬱症纏身？

62歲的陳淑樺引退23年，童星出身的她唱紅「夢醒時分」、「滾滾紅塵」等金曲，還是唯一一位金鐘、金曲雙料歌后。但這些年來她深居簡出，引退原因眾說紛紜，有傳是母親過世打擊極大，也有人稱她患有憂鬱症、自閉症等，行蹤至今依舊成謎。

過去周華健、李宗盛等人開唱，都曾傳出她是神祕嘉賓，可是最後都是空歡喜一場，2003年陳淑樺接受陶晶瑩節目電訪，算是離開後首度現「聲」，坦言自己沒有打算離開演藝圈，但有難言之隱不得不離開，很感謝歌迷不離不棄的支持。

而她14年前曾被周刊拍到住在新店老家，外型沒有太大變化，否認有憂鬱症，但當時報導提到她的友人表示她不願就醫，因此無法判斷出真實狀況。