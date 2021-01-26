出軌空姐養私生子？周杰倫嗆：黑錯對象

周杰倫(左)發文闢謠私生子傳聞。(取材自Instagram)

男星周杰倫 發文闢謠「私生子」傳聞：「哥都出道多少年了，還有人這麼用心想來黑我。雖然我知道很多弓箭手想射下往上爬的我，但當我到了山頂上頭，誰都傷不了我。所以，如果爺到了80還是有人黑的話，其實也應該開心。」

鳳凰網報導，前段時間網上突然傳出「周杰倫私生子」的爆料，稱周杰倫曾出軌一名空姐，還讓對方懷上了自己孩子，引起網友瘋狂猜測議論。

然而，粉絲翻出該名空姐兩年前的發文，強調這個假消息流傳已久，早就被當事人親自澄清。

另外，周杰倫寵妻美名在外，外界好奇身家數十億的周董，是否真的大方讓老婆追求演藝事業？新浪娛樂報導，昆凌說：「他不是一個想把我關在家裡的人，在家或外出工作，我開心就好。」

據報導，昆凌表示，目前主要精力都放在兩個孩子身上，為孩子排滿各種課程和計畫，周董都尊重，而她想接什麼戲，兩人也會討論，昆凌則一定會顧好周董的「底線」。

「底線就是不能談太深入的戀愛！」吻戲不能拍？昆凌點頭說對。如果之後想挑戰演技，肢體接觸多的戲接不接呢？她打趣：「那我會在這幾年先找好和我長得很像的替身。」

昆凌稱還想再生一個小孩，因為喜歡家裡人多熱鬧；另一方面也努力上演員訓練課，認真研讀演技書，一直在追求開竅的鑰匙。