「熱帶魚」髒話被消音 導演陳玉勳動怒

陳玉勳（中）不開心作品「熱帶魚」被消音。（圖：牽猴子提供）

台灣金馬導演 陳玉勳舊作「熱帶魚」在1995年拿下金馬最佳原著劇本獎，該片日前在公視重播，只不過電影 中文英阿姨罵人的台詞卻被消音，讓陳玉勳看得很生氣，忍不住在臉書 大罵，對此，公視也回應了。

陳玉勳在臉書發文，不開心自己的作品「熱帶魚」被消音，「真不懂為何要消音，覺得靠北這種字眼低級，可以不要播出呀，這樣消音有尊重電影嗎，現在是什麼時代？可以不要亂改人家的作品好嗎，可以不要播出嘛，沒人強迫你們播呀，真的很生氣，你們在乎作品的完整性、在乎觀眾權益嗎？」晚上他又忍不住氣再度發文說，「對於公視今天中午播放熱愛魚消音的事，我到現在還無法釋懷。」他質疑公視在宣傳上說來看文英阿姨罵人，結果把人家消音，「如果中午時段不宜播出這樣粗俗的電影，那為什麼硬要在周日中午播出，然後來消音。」更氣說：「一個畫廊展出一幅裸女圖，會去把那張裸女圖露點部位遮住或塗掉嗎？真的很久沒這麼生氣了。」

對此公視回應：「礙於遵守廣播電視法分級規定，電影『熱帶魚』在公視今日中午播出時，於部分髒話處做了消音處理。處理不周之處，造成導演感到不被尊重，公視誠心感到抱歉。公視謝謝導演的意見，之後會檢討改進；日後會覓時段，重新播出無消音的版本；也感謝所有熱愛國片的觀眾關心。」