TMEA娛樂音樂盛典 林俊傑、周杰倫分奪3獎

林俊傑參與TMEA娛樂音樂盛典，身著重達15公斤的長外套。（圖：騰訊音樂娛樂集團提供）

「TMEA娛樂音樂盛典」日前盛大在澳門 舉行，典禮邀請華語音樂各大重量級群星齊聚一堂，包括五月天、林俊傑、田馥甄等歌手，現場星光熠熠。林俊傑還穿著重達15公斤以鉚釘打造暗之黑騎士長外套，帶來重新改編的歌曲「倖存者」及「交換餘生」，今年出道第18年的他也感性在台上訴心聲。

林俊傑一口氣領了「年度最佳製作人」、「年度最佳港台歌手」以及憑藉2020年推出的「將故事寫成我們」奪下「年度十大單曲」。他說：「回顧過往一年因為疫情 的關係，讓音樂表演多了很多不同形式不同可能，新的一年也會再接再厲與團隊們創造更多豐富的音樂，挑戰更多的無限，期望繼續帶給大家更多的感動，雖然我們處在速食文化的時代，我還是希望可以堅持透過音樂製作和演唱分享很真實的情感和生活，帶給人們更多正能量。」

近期忙著宣傳電影 「叱咤風雲」的周杰倫同樣獲三獎肯定，而五月天不僅獻唱三首歌也實至名歸獲「年度最佳樂團」，同時以「突然好想見到你」線上演唱會獲「年度最具人氣在線演唱會」兩大獎；近來同樣備受關注的八三夭也以「想見你想見你想見你」獲「最佳影視單曲獎」及「年度十大金曲」。

田馥甄拿下「年度最具影響力港台女歌手」，也獻唱在新專輯中膾炙人口的「無人知曉」，同時以鋼琴和四人弦樂編制打造大器舞台，她一席優雅的透膚銀色禮服，襯托出十足女神氣質，她也透露希望今年有新作品，期待巡演能到更多地方與大家見面。