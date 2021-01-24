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曾對周杰倫發脾氣 劉畊宏讚「他EQ高」

記者陳建嘉／綜合報導
劉畊宏發行「叱咤風雲」，片中的兄弟情義，是他最重視的事物之一。（記者曾學仁／攝影）
劉畊宏發行「叱咤風雲」，片中的兄弟情義，是他最重視的事物之一。（記者曾學仁／攝影）

劉畊宏與周杰倫、「小刀」彭康育合作新片「叱咤風雲」，他說自己與周杰倫合作多年，情誼深厚，但也曾大吵過，當初合作「天台」時，劉畊宏因在工作上求好心切，向周杰倫發脾氣，所幸對方EQ高，「他也沒生氣，就冷靜處理，基本上要讓周董生氣是很難的事」。

劉畊宏與周杰倫合作多次，幾乎從未爭執，「我比較情緒化，直來直往，通常都是身邊的好友包容我」，也曾因為不想在周杰倫的盛名之下，刻意疏遠對方，後來在周杰倫的勸導下才想通，「我不要讓外面的耳語，改變我們的友誼」。

劉畊宏身為電影製作人，一直想做出突破，之前就挑戰音樂劇電影「天台」，如今挑戰賽車電影「叱咤風雲」，最早也是他的點子，主動向導演陳奕先接洽，後來才與周杰倫討論，思考過很多種劇本，其中一版甚至考慮讓周杰倫親自上陣演主角，「不過成本應該會更高，所以放棄」，印象最深的角色是范逸臣的「車王」李一飛，讓他雖有妻有子，但仍渴望在事業上有所突破，這角色主要是投射他與周杰倫、小刀，「對我們來說，家人與工作都是最重要的事」。

劉畊宏苦練健身多年，身材壯碩，也常給周杰倫、小刀一些健身意見，先前周杰倫出席電影首映會，臉部看起來較為圓潤，似乎幸福胖，他立刻大笑回「可能最近沒演唱會，沒有操體能吧，哈哈」，並說接下來會與周杰倫一起運動，「只要照表操課練習，大概三、四個月，相信他能回到先前的壯碩八塊肌好身材」。「叱咤風雲」上映第2周持續衝票房，劉畊宏也率領演員群繼續前往中南部催票，趁目前口碑大好，希冀能創下更亮麗的成績。

周杰倫 電影 健身

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