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護士友在美確診 胡宇威感慨支持

記者楊起鳳／綜合報導
胡宇威美國友人也確診新冠肺炎。（圖：東森提供）
胡宇威美國友人也確診新冠肺炎。（圖：東森提供）

電視劇「王牌辯護人」中，林孫煜豪和胡宇威因空難案件相識，從此成為胡宇崴的助手替他查案。最新一集劇情中，林孫煜豪的妹妹查出罹患白血病，甚至因此爆出醫院換嬰事件，疼愛多年的妹妹竟不是真正血親，讓林孫煜豪一家大受打擊。因空難事件失去家人和摯愛的胡宇威，見自己好友再次遇難，二話不說跳出為其查案與辯護。沒想到這一查，卻牽連出換嬰案件背後的更多黑幕。

劇中親友罹患重病的案例也令胡宇威表示感慨，因他好友近期遭確診新冠肺炎，正在隔離治療中。胡宇威表示「我朋友就是身在最前線的醫護人員，是一名護士，但因為他人在美國，所以我們也是透過訊息聯繫，才知道這件事。」。胡宇威坦言得知確診消息時，他和所有親友第一時間都難以相信。而他好友正在隔離治療當中，好友的妻小都因此跟他分離中，所以胡宇威也每天關心他的恢復情況。

胡宇威感慨表示「除了家人以外，身邊親友的關心也很重要。雖然我現在跟他也只能用訊息聯繫，但至少能得知他的近況，也讓他知道他並不孤單。也希望大家要多關心周遭的人，遇到守在第一線的醫護或相關人員，也能給他們多一點的支持和關懷。」

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