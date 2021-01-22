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甄妮曬近照 歌迷敲碗喊復出

娛樂新聞組／綜合報導
好久不見的甄妮，最近突然更新社群動態。（取材自臉書）
好久不見的甄妮，最近突然更新社群動態。（取材自臉書）

自2014年演唱會後就淡出公眾視野的香港鐵肺歌后甄妮，最近突然更新社群動態，在臉書寫下：「我回來了！」並且曬出近照，只見她氣色紅潤，完全看不出今年已經67歲。她還在留言區回覆目前人就在台灣

鏡週刊報導，甄妮在臉書分享一張近照，只見她身穿黑色高領衫，手上佩戴著銀色手環，對著鏡頭拿起紅酒，看起來相當優雅大方。更教歌迷驚訝的是，歲月似乎沒在甄妮身上留下痕跡，只化了淡妝的她，外貌仍宛如年輕時的模樣，讓不少歌迷留言稱讚「不老美魔女」。也有許多網友期待甄妮能回歸歌壇，紛紛留言：「等待你的演唱會好久好久了」、「幾時回香港開演唱會」 「Jenny姐好想聽你的演唱會！」

1971年甄妮推出首張個人專輯「心湖」，次年憑著「誓言」、「梅花」、「秋歌」、「海誓山盟」等金曲紅遍歌壇，與同齡的鄧麗君、鳳飛飛並列華語三大歌后，影響力遍及東南亞。

甄妮雖結婚僅六年，丈夫傅聲就在1983年7月因意外去世，不過甄妮在喪夫四年後，在美國祕密產下女兒甄家平（Melody），並且拒絕公開女兒生父的身分。直到25年後，甄妮才在受訪時坦承，自己是以亡夫的冷凍精子人工受孕生下女兒，這才讓女兒的身世大白。而多年來甄妮也未再婚，和女兒相依為命，如今女兒成為演唱會製作人，多次幫母親演唱會做造型或當嘉賓助陣。

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