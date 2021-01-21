胖到影響睡眠呼吸 鍾欣凌減重解危

鍾欣凌瘦了五公斤，肝指數也下降不少。（圖：民視提供）

台灣 女藝人鍾欣凌「我的婆婆」拍畢後瘦身五公斤，道出減肥原因，竟是拍戲後期吃胖到後頸肉愈來愈肥厚，枕頭須愈睡愈高否則影響睡眠呼吸，「結果瘦下來後肝指數 從50降到11，醫生好奇問我，你這段期間到底做了什麼。」

白家綺向主持的民視「醫生大聯盟」請假待產，節目由鍾欣凌代班至4月，她確實比「我的婆婆」時期「纖瘦」不少，當時戲裡有一幕她去健檢體重計顯示91公斤，她說：「看到那數字，我真的快翻臉。」但邊拍邊吃香喝辣，結束前已來到95公斤，「沒辦法，一天吃兩份早餐，午茶還加消夜，我們在宜蘭拍，附近的炸蝦餅、鴨頭、炸春捲都好好吃哦，我拍完後還常常回去吃，現在努力減到88公斤。」

「我的婆婆」結束後喜事連連，除了許孟哲結婚、邱凱偉也當爸爸，最新的是小甜甜懷孕、書偉及大美（勇兔）承認交往，鍾欣凌說，「小甜甜的事有嚇一跳，新聞出來時大家在群組問她，她沒否認只說謝謝，我們就有譜了。而書偉和大美這組，拍戲過程應該沒有，因為他幾乎都跟小鷗在對戲聊天，跟大美相遇的機會不多，很可能是戲結束後才來電的。」

續集要籌備一年才開拍，屆時演處女仙姑的小甜甜已生產結束，不影響表演，但書偉和大美情侶印象深刻，要如何再跟小鷗談戀愛，觀眾會不會看了一直出戲？鍾欣凌說，「我戲裡演一個60多歲的婆婆，但我沒那麼老大家都知道，觀眾應該可以接受戲裡的安排，而且是喜劇，我想沒問題。」