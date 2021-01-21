林心如新劇洩心聲 「被小孩吃掉鬥志」

陳意涵(左起)、林心如、簡嫚書主演「她們創業的那些鳥事」。（記者林俊良／攝影）

台灣 女星林心如 製作、主演的「她們創業的那些鳥事」即將開播，劇中台詞吶喊：「我不會再讓我的人生停在一個小孩上面」、「小孩會一點一滴的吃掉母親的時間、體力還有鬥志。」她坦言很有感，「確實會影響到工作，因為有牽掛，不能不顧一切往前衝。」

林心如與主要演員陳意涵、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、李元元、黃鐙輝日前出席首映記者會，林心如透露，在台中拍攝「她」劇時，每晚都想衝回家看女兒，老公霍建華也會帶女兒到台中探班，這時陳意涵就成了「陪舞又陪酒」的對象。

陳意涵笑稱自己是林心如女兒的大玩伴、芭蕾 娃娃，坐在地上就陪著小孩跳舞；下戲後，陳意涵、邱澤又會與霍建華相約小酌。此外，林心如與林哲熹上演床戲時，陳意涵也帶了一堆酒到現場「觀賞」；林心如說拍床戲沒有特別和老公報備，林哲熹則形容拍攝時的狀態很舒服、開心。

林心如戲外也有過一段創業的過程，從2009年就開始當戲劇製作人，她坦言也遇到很多「鳥事」，「那時候各方面的條件、資源都不如現在，會比較辛苦一點，很多事情需要自己出面去協調。」、「有一些撞牆的時候，要有足夠強大的心臟承受這一切，把鳥事化無事。」坦言身為演員，卻要代表出征「打通關」，一開始有點尷尬，但只能硬著頭皮做下去，並認為身旁有一群志同道合的夥伴很重要。

李立群已多年沒在台灣拍戲，「她」劇中飾演陳意涵的爸爸，他透露去年一整年只工作12天，全都獻給「她」劇，但也很足夠了，因他一直想回台灣與影視圈的工作人員近距離接觸，這次也發現台灣拍戲環境比起大陸劇組更輕鬆、輕快、舉重若輕。他也形容跟陳意涵對戲很放心、有安全感，能接住彼此的情緒。