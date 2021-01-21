魏德聖募資拍「台灣三部曲」 嘆「被當兒子罵」

魏德聖籌備新片「台灣三部曲」，回擊網路酸民「不要把我們當兒子一樣在罵」。（圖：米倉影業提供）

台灣 導演魏德聖籌拍新片「台灣三部曲」，近日宣布與獲得國發基金天使投資 的「LnB信用市集」合作，推出全新電影 FinTech（金融科技）投資方案，為了重現台灣歷史，過程辛苦也甘之如飴，唯一感到不值的是拍攝心血被網友惡意批評「亂花錢」，讓他無奈回擊「我入行快30年，不會做不專業的事，不要把我們當你們家兒子在罵」。

魏德聖的「台灣三部曲」預計重現400年前的西拉雅人、漢人以及荷蘭人的歷史，除了會打造三部電影、一部紀錄片及一部動畫片之外，也會打造觀光園區，有網友質疑「台灣歷史會有人想看嗎？」讓魏德聖忍不住稍微動氣，「我們是在做『會員經濟』，參與集資或投資的人，也是未來的觀眾」，更說所有借來的錢都會還，也會對投資方負起責任，希望外界不要再誤解。

首部電影「台灣三部曲首部曲火焚之軀」將在今年8月開拍，目前已經完成部分的演員訓練、定裝，場景也在陸續搭建中，而演員選角還沒全數到位，還有些演員在簽約階段。

至於最重要的拍攝資金，還沒到達預期的15億台幣（約5240萬美元），不過魏德聖對此充滿信心，如今目前募資第一階段已來到1億2455萬台幣，除了既有的集資計畫之外，FinTech投資方案也會提供新的籌資模式，包括電影周邊商品、參與電影搭景、拍攝、後期製作，讓投資者也能完全參與其中，「現在募資的情況，比起一、兩年前好太多太多倍了，那時候沮喪到極點，現在只會看到好的結果」，他也提到8月開拍時，疫情應該已經結束了，不擔心電影會受影響。