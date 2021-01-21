我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

魏德聖募資拍「台灣三部曲」 嘆「被當兒子罵」

記者陳建嘉／綜合報導
魏德聖籌備新片「台灣三部曲」，回擊網路酸民「不要把我們當兒子一樣在罵」。（圖：米倉影業提供）
魏德聖籌備新片「台灣三部曲」，回擊網路酸民「不要把我們當兒子一樣在罵」。（圖：米倉影業提供）

台灣導演魏德聖籌拍新片「台灣三部曲」，近日宣布與獲得國發基金天使投資的「LnB信用市集」合作，推出全新電影FinTech（金融科技）投資方案，為了重現台灣歷史，過程辛苦也甘之如飴，唯一感到不值的是拍攝心血被網友惡意批評「亂花錢」，讓他無奈回擊「我入行快30年，不會做不專業的事，不要把我們當你們家兒子在罵」。

魏德聖的「台灣三部曲」預計重現400年前的西拉雅人、漢人以及荷蘭人的歷史，除了會打造三部電影、一部紀錄片及一部動畫片之外，也會打造觀光園區，有網友質疑「台灣歷史會有人想看嗎？」讓魏德聖忍不住稍微動氣，「我們是在做『會員經濟』，參與集資或投資的人，也是未來的觀眾」，更說所有借來的錢都會還，也會對投資方負起責任，希望外界不要再誤解。

首部電影「台灣三部曲首部曲火焚之軀」將在今年8月開拍，目前已經完成部分的演員訓練、定裝，場景也在陸續搭建中，而演員選角還沒全數到位，還有些演員在簽約階段。

至於最重要的拍攝資金，還沒到達預期的15億台幣（約5240萬美元），不過魏德聖對此充滿信心，如今目前募資第一階段已來到1億2455萬台幣，除了既有的集資計畫之外，FinTech投資方案也會提供新的籌資模式，包括電影周邊商品、參與電影搭景、拍攝、後期製作，讓投資者也能完全參與其中，「現在募資的情況，比起一、兩年前好太多太多倍了，那時候沮喪到極點，現在只會看到好的結果」，他也提到8月開拍時，疫情應該已經結束了，不擔心電影會受影響。

台灣 投資 電影

上一則

單親媽曾華倩 55歲膚嫩似少女

下一則

鄭爽前男友蹭熱度？網友恭喜「跑得快」

延伸閱讀

隱瞞喜訊半年 賈斯汀證實2度當爸「很開心」

隱瞞喜訊半年 賈斯汀證實2度當爸「很開心」
劉德華和吳倩蓮紅遍韓國 經典韓劇致敬「天若有情」

劉德華和吳倩蓮紅遍韓國 經典韓劇致敬「天若有情」
台灣電影「陽光普照」 獲休士頓影評人協會獎

台灣電影「陽光普照」 獲休士頓影評人協會獎
周董新片票房熱 昆凌慶生獻吻：我的超人

周董新片票房熱 昆凌慶生獻吻：我的超人

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
姚安娜23歲生日當天宣布出道。（取材自微博）

出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟

2021-01-16 11:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人