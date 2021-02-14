「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

好萊塢影視界這幾年流行在大片中刻意安插亞裔要角，亞洲紅星接拍英語電影 ，似乎愈來愈普遍，但在40年前，卻是相當不容易，因此台灣 影壇超級大美人胡因夢當年進軍國際影壇，拍攝電影「南十字星」時備受關注，不料之後卻不了了之。

過去要能接拍「國際」大片，需要有一定的英語能力，此外最好還能有台灣以外的賣埠實力，到最後有機會參與國際大片演出的台灣紅星少之又少，且所謂的「國際」，幾乎不太可能是台灣觀眾最熟悉的好萊塢，往往是日本 ，頂多到澳洲就很了不起。

東方臉蛋外語佳 獲邀出演外片

胡因夢大學念的是德文系，還曾到美國留學，所以外語能力不是問題，又有標準東方美的出色臉蛋，因此引起外國影人的興趣，力邀她出國闖一闖，她也懷著躍躍欲試的心情，充滿期待。

胡因夢是在澳洲雪梨舉辦亞太影展活動上，丰采迷住澳洲的編劇約翰麥卡倫，才有了這次踏入國際的機會。相當慎重的日本片商，還在開拍前邀她到日本出席4天的活動，觀察她對當地觀眾是否夠有號召，結果令他們很滿意，就敲定了這次的演出。

胡因夢是台灣影壇出名的大美人。（本報系資料照片）

「南十字星」要到新加坡拍攝，有日本和澳洲的資金，故事描述二次大戰期間，日軍、澳軍、華人在當地的恩怨糾葛，顯然不只格局大，角色也有相當程度的發揮。

據當年報載，胡因夢在片中扮演在新加坡的地下工作人員，和日本主角北大路欣也既有感情，卻也必須因為協助同胞逃脫而背叛他，彼此的愛恨衝突感覺頗吸引人。

不過當胡因夢到日本拍了戲，再接受訪問後，角色情節安排就又有大扭轉；原來與她對手的並非北大路欣也，而是另一位男主角中村敦夫，變成和中村敦夫有感情戲，且「南十字星」突然成了東寶影業50周年大片。以那時台灣仍在禁演日片，胡因夢的演出極有可能無緣呈現在家鄉觀眾眼前，雖然報導也提過，這片會有英語版，台灣會上映的應是英語版。

雷聲大雨點小 廣告不見胡因夢

胡大美人拍外片，媒體報得轟轟烈烈，之後卻有些不了了之，至少，觀眾等半天都沒等到「南十字星」盛大在台推出。且她後來也沒有再往歐美的拍片活動，而是回到台灣拍戲，然後轉進小螢幕主演了楊佩佩在台視製作的「慈禧外傳」，再到香港拍了幾部港片，返台主演中影「我們都是這樣長大的」；隨著該片意外創下賣座佳績，她卻淡出幕前轉型為作家。到底，「南十字星」後來怎麼了？

從日版海報可以發現此片正是後來曾在台短暫上映的「軍魂」。（取材自auctions.yahoo.co.jp） 電影「南十字星」另取名「軍魂」在台灣上映。（翻攝自1984年自立晚報）

其實，早在胡因夢扮演慈禧之前，「南十字星」就已悄悄在台上映，還鬧出中途輟映的風波。購得此片的片商，將該片另取名為「軍魂」，觀眾只能在報上的電影廣告中看到英文片名是The Southern Cross，並沒有主角的名字。

上片前的大廣告則列出中村敦夫、北大路欣也、坂上二郎、約翰霍華、史都華威爾遜等5位男星，完全沒見到胡因夢，除了一路注意這片新聞的影迷，才會發現「軍魂」就是胡因夢參與的那部國際大片。

在台上映版本 戲分只剩一分鐘

片商此舉似乎令人費解，看了片子後就不會意外。這部電影確實分成日語版和英語版，分別提供日本、日本以外的國家上映，但日版長144分鐘，網上流傳的英語版僅99分鐘，缺了至少40分鐘的內容，從台灣的電影廣告看來，台灣上映的「軍魂」應是片長短很多的英語版。

胡因夢的戲分被刪到只有一分鐘，且除了一出場先聞其聲尚未露臉時以英語廣播戰況新聞外，正式亮相後的內容是與她的哥哥用國語對話，完全和拍台灣電影沒太大差別。戲分只剩一分鐘也無法讓她和中村敦夫有啥精采互動，無怪乎片商在廣告上連有她參與都不願意提。

日版「軍魂」中胡因夢（左）與中村敦夫有對手戲。（取材自auctions.yahoo.co.jp）

胡因夢在「軍魂」中戲分被剪到剩一段。（取材自IMDb）

當年報載有提到胡因夢拍了一場長達10分鐘，「以完整的情緒表演由哀傷、憤怒、絕望而後到無助的哭泣的戲」，當然在台灣上映的「軍魂」完全消失。日本版的劇照中有她在中村敦夫懷內哭泣的畫面，有可能仍保留了不少。胡因夢在拍攝時，對台灣記者表示她是被以女主角的禮遇對待，感覺很好，日本人應該沒有唬弄她。

在「軍魂」裡，還有一個下場比胡因夢更慘的知名演員，就是日本的長青美女黑木瞳，那時20出頭的她，還是寶塚歌劇團的成員，被相中參與東寶50周年大片，是首次演出電影，她在片中飾演醫院護士，在英語版中完全沒出場，連胡因夢的一分多鐘都不如。

首度登上大銀幕的黑木瞳（右），在「軍魂」英語版戲分剪光，這一幕也消失。（取材自auctions.yahoo.co.jp）

「軍魂」的澳洲製片方面正是曾和台灣合拍「Z字特攻隊」的麥卡倫公司，該片中前往新加坡偷襲日軍基地的聯合部隊也就是Z字特攻隊的小組，影片內容雖和「Z字特攻隊」雖無直接關聯，卻同樣是在二戰時期該小組成員可歌可泣的故事。不過「軍魂」情節就以真人實事為本，約翰霍華與史都華威爾遜扮演的軍官都真有其人，也都因行動失利而犧牲。

但在日本東寶加入後，日方的形象不能夠純粹負面，所以加入中村敦夫扮演曾在劍橋留學、心地仁厚的翻譯官，和澳洲俘虜培養出友情。

電影在日本首映時，許多當年英澳殉職軍官的家屬被請到東京出席，看到電影卻是火冒三丈，因為「壞人」竟然被描述得不那麼壞，主角反倒變成日本人。儘管英語版「軍魂」把日本人相關戲分砍掉40分鐘，還是難平家屬怒火，最後該片從來未在澳洲戲院公開上映，只以迷你影集之姿在電視播出。

慘遭勒令下片 片商怒告新聞局

看起來「軍魂」至少在台灣上了大銀幕、比澳洲要好？哪知道據傳因上映廣告打出一句宣傳詞「國際影展看不到的日片」，被人檢舉是日、澳合資，不符在台上映資格。新聞局查證下，發現誤信片商，將該片以澳洲電影通過准映；不管片子已在台上映，勒令立刻下片、收回准演執照，拷貝退運出口。

「軍魂」約翰霍華（左）與中村敦夫各是英語版和日版的主角。（取材自auctions.yahoo.co.jp）

「軍魂」原訂當年12月22日上映，預計演到隔年元月以後，結果12月29日就下片，片商除票房損失外還負擔戲院違約金。不料半年後，新聞局收到片商附上的澳洲報稅資料，又決定重新發還執照准映，片商一怒之下狀告新聞局索取國家賠償還勝訴。

新聞局也非省油的燈，爭取上訴，最後高等法院判電影公司敗訴，片商不但拿不到國賠，還要付訴訟費用，被形容「賠了夫人又折兵」。