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胡瓜獲封榮譽校長 低調行善近30年

記者葉君遠／台中報導
胡瓜(前右三)接受表揚。（記者葉君遠／攝影）
胡瓜(前右三)接受表揚。（記者葉君遠／攝影）

台灣主持人胡瓜默默行善29年，台中一所學校的柱子上，竟刻有「榮譽校長胡瓜」的字樣。

胡瓜當年在台中亞哥花園主持外景益智節目「百戰百勝」，知道附近一所以照顧智能障礙學生的學校「十方啟能」因土石流讓鐵皮屋都崩壞，一時善心找了馬世莉、張瓊姿多位藝人出錢出力，郭泰源當時剛從日本回來，拍了第一支機車廣告的酬勞全部捐出，但仍杯水車薪，原因是沒有學校就沒有根，捐再多的錢也沒辦法，後來他找了人跑公文，向政府募到台幣5000萬（約178.5萬美元），學校正式成立。

近30年來，胡瓜資助過許多公益團體，唯「十方」是他每年必到，去年謝忻1月敲好的通告，6月雖然出事，9月胡瓜仍要她來，「結果那天本來70多桌，最後將近百桌，原因是媒體都趕來了。」謝忻今年擺脫過去陰霾，跟胡瓜徒弟葉欣眉一起繼續做公益，葉欣眉說，「這裡的學生都有看電視發落進度，以前看到我大叫瑪莉亞，現在會叫我本名。」榮譽校長對這群學生來說，像大樹一樣存在，而當年資助的小小啟智生，很多現在都長大了，甚至步入中年，做著麵包、刷著蜂蜜，看到胡瓜興奮大叫。

胡瓜笑說，別看這群小朋友很貼心，「我在演藝圈偶有不如意出事的時候，竟然會接到他們寫來加油打氣的卡片，或我生日他們帶著蛋糕來。去年謝忻出事，也收到一大張卡片，也許他們並不明白人世間發生何事，但那關心是最單純的。」胡瓜這些年默默做公益，老人和小孩是他心中最軟的一塊，每年固定3至5百萬手心向下地付出，但為何情鍾十方近30年不變？他說，「自己的小孩健健康康，覺得是福氣，所以把能幫別人的能力，多去照顧需要的人。」

胡瓜(右)和丁柔安夫唱婦隨一起做公益。（記者葉君遠／攝影）
胡瓜(右)和丁柔安夫唱婦隨一起做公益。（記者葉君遠／攝影）
胡瓜(中)帶著子弟兵葉欣眉(左)、謝忻一起做公益，胡瓜已晉升「榮譽校長」。（記者...
胡瓜(中)帶著子弟兵葉欣眉(左)、謝忻一起做公益，胡瓜已晉升「榮譽校長」。（記者葉君遠／攝影）
胡瓜(中)帶著子弟兵葉欣眉(左)、謝忻一起做公益，胡瓜已晉升「榮譽校長」。（記者...
胡瓜(中)帶著子弟兵葉欣眉(左)、謝忻一起做公益，胡瓜已晉升「榮譽校長」。（記者葉君遠／攝影）

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