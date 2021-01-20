我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

陳璽安任公益大使 爆料有演藝圈大咖找代理孕母

記者楊起鳳／綜合報導
陳璽安為流浪貓拍攝公益明信片。（圖：畢獅國際提供）
陳璽安為流浪貓拍攝公益明信片。（圖：畢獅國際提供）

台灣電視劇「天巡者」男星陳璽安連續三年替流浪貓擔任公益大使，今年發行「璽安與貓」公益明信片義賣，他透露自己因對貓過敏，拍完和貓的合照竟然發燒噴嚏打不停，最後緊急送醫。

陳璽安拍照時棚內空氣不流通，當天因為時間過久，過敏體質他又流鼻涕又流眼淚呼吸困難，最後送醫打抗組織胺才稍緩。但他認為這個東西答應要做就是要做好，只是自己狀況比較慘。

陳璽安提倡領養代替購買，他本身雖然對貓毛過敏但仍為浪浪盡心盡力，強忍著身體過敏和六隻流浪動物貓拍明信片。

此外，中國大陸女星鄭爽被爆出與前男友張恒在美國找代理孕母生了兩個孩子，但因為兩人已分手，所以鄭爽想要棄養，引發網友熱議。陳璽安日前出席發行「璽安與貓」公益明信片義賣活動時被問到此題，不經意爆料他在中國大陸拍戲時也曾聽過有大咖演藝圈夫妻找代理孕母生子，但棄養這件事他也覺得不可思議，「怎麼可能養不了呢？有點離譜。」

他和美國女友目前遠距離戀愛，提到鄭爽棄養小孩一事，他表示在美國常聽到找代理孕母懷孕的事情，「其實做這件事也是要花不少錢，在美國常有。」

他說自己不能曝光是哪對夫妻找代理孕母，但是他認為鄭爽都能花幾千萬買豪宅卻稱無法養孩子，這事讓他無法想像。至於自己會不會未來也考慮找代理孕母？他說：「如果有需要也不會排斥。」

陳璽安帶來美國友人幫他訂製的公仔，要送給粉絲。（記者楊起鳳／攝影）
陳璽安帶來美國友人幫他訂製的公仔，要送給粉絲。（記者楊起鳳／攝影）

美國 鄭爽 過敏

上一則

鄭爽代言Prada 8天被解約

下一則

明道首場直播帶貨 8小時狂撈321萬美元

延伸閱讀

鄭爽代孕驚動官方 政法委：鑽法律空子 絕非無辜

鄭爽代孕驚動官方 政法委：鑽法律空子 絕非無辜
鄭爽稱孩子送人是做好事 被譏「送子觀音」...受精卵沒用完

鄭爽稱孩子送人是做好事 被譏「送子觀音」...受精卵沒用完
鄭爽轟舊愛出軌 鄭爸加碼爆料張恒錄不雅片、騙錢

鄭爽轟舊愛出軌 鄭爸加碼爆料張恒錄不雅片、騙錢
鄭爽還在逛二手網站？後援會長脫粉：塌房都跟別人不一樣

鄭爽還在逛二手網站？後援會長脫粉：塌房都跟別人不一樣

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

2021-01-12 11:05
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國