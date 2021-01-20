陳璽安任公益大使 爆料有演藝圈大咖找代理孕母

陳璽安為流浪貓拍攝公益明信片。（圖：畢獅國際提供）

台灣電視劇「天巡者」男星陳璽安連續三年替流浪貓擔任公益大使，今年發行「璽安與貓」公益明信片義賣，他透露自己因對貓過敏 ，拍完和貓的合照竟然發燒噴嚏打不停，最後緊急送醫。

陳璽安拍照時棚內空氣不流通，當天因為時間過久，過敏體質他又流鼻涕又流眼淚呼吸困難，最後送醫打抗組織胺才稍緩。但他認為這個東西答應要做就是要做好，只是自己狀況比較慘。

陳璽安提倡領養代替購買，他本身雖然對貓毛過敏但仍為浪浪盡心盡力，強忍著身體過敏和六隻流浪動物貓拍明信片。

此外，中國大陸女星鄭爽 被爆出與前男友張恒在美國 找代理孕母生了兩個孩子，但因為兩人已分手，所以鄭爽想要棄養，引發網友熱議。陳璽安日前出席發行「璽安與貓」公益明信片義賣活動時被問到此題，不經意爆料他在中國大陸拍戲時也曾聽過有大咖演藝圈夫妻找代理孕母生子，但棄養這件事他也覺得不可思議，「怎麼可能養不了呢？有點離譜。」

他和美國女友目前遠距離戀愛，提到鄭爽棄養小孩一事，他表示在美國常聽到找代理孕母懷孕的事情，「其實做這件事也是要花不少錢，在美國常有。」

他說自己不能曝光是哪對夫妻找代理孕母，但是他認為鄭爽都能花幾千萬買豪宅卻稱無法養孩子，這事讓他無法想像。至於自己會不會未來也考慮找代理孕母？他說：「如果有需要也不會排斥。」