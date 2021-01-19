大S瘦回少女感 小S親揭「姊妹合體」時間

大小S是台灣演藝圈最紅姊妹花。（圖：美麗佳人提供）

為了專心照顧一雙兒女，大S近年幾乎暫停工作邀約，不過日前小S在社群 上分享一張大S瘦回少女感的美照，引發外界一陣驚嘆！其實這幾年大S飽受忽胖忽瘦所苦，尤其懷第一胎時，體重甚至飆升近80公斤，後來花了整整一年才減掉30公斤。

到底大S是否已瘦回往昔？小S以驕傲口吻回應：「坦白說她現在狀態非常好，人很美，但因為她本來就不會穿緊身衣，我只能說她現在的身材就是瘦的，反正就是漂亮啦！」

大S瘦回少女感，是否也讓小S產生危機感？小S似乎不緊張：「我會趁還算漂亮時，盡量讓自己維持久一點，譬如現在愛跳舞就持續去跳舞、打羽球 ，或者跟老公去健身 房，總之我還是會盡量維持，畢竟我還要工作，我也不希望觀眾說天啊！小S怎麼變那麼老、變胖那麼多啊！」不過她也嚴肅表示，如果有一天皮真的鬆了，想方設法也無法補救時，她也會坦然面對。

而大S首度跨刀當製作人，並與「康熙」先前製作人「B2」陳彥銘合作的新節目「熙娣想聊」近來如火如荼準備中，小S預告2021年一定會跟大家見面，屆時會不會安排許家三位美少女寶貝一起加入節目？小S話不願說死：「目前是不會，但如果不小心拍到，也不會刻意避開。」