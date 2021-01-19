我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

大S瘦回少女感 小S親揭「姊妹合體」時間

記者許晉榮／綜合報導
大小S是台灣演藝圈最紅姊妹花。（圖：美麗佳人提供）
大小S是台灣演藝圈最紅姊妹花。（圖：美麗佳人提供）

為了專心照顧一雙兒女，大S近年幾乎暫停工作邀約，不過日前小S在社群上分享一張大S瘦回少女感的美照，引發外界一陣驚嘆！其實這幾年大S飽受忽胖忽瘦所苦，尤其懷第一胎時，體重甚至飆升近80公斤，後來花了整整一年才減掉30公斤。

到底大S是否已瘦回往昔？小S以驕傲口吻回應：「坦白說她現在狀態非常好，人很美，但因為她本來就不會穿緊身衣，我只能說她現在的身材就是瘦的，反正就是漂亮啦！」

大S瘦回少女感，是否也讓小S產生危機感？小S似乎不緊張：「我會趁還算漂亮時，盡量讓自己維持久一點，譬如現在愛跳舞就持續去跳舞、打羽球，或者跟老公去健身房，總之我還是會盡量維持，畢竟我還要工作，我也不希望觀眾說天啊！小S怎麼變那麼老、變胖那麼多啊！」不過她也嚴肅表示，如果有一天皮真的鬆了，想方設法也無法補救時，她也會坦然面對。

而大S首度跨刀當製作人，並與「康熙」先前製作人「B2」陳彥銘合作的新節目「熙娣想聊」近來如火如荼準備中，小S預告2021年一定會跟大家見面，屆時會不會安排許家三位美少女寶貝一起加入節目？小S話不願說死：「目前是不會，但如果不小心拍到，也不會刻意避開。」

社群 健身 羽球

上一則

甩鄭爽！網友喊AI換臉救「翡翠戀人」

下一則

連恩尼遜驚曝退休日！自嘆老了「不再接演動作片」

延伸閱讀

大S激瘦找回「少女感」 美到汪小菲不敢認妻

大S激瘦找回「少女感」 美到汪小菲不敢認妻
15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆
少女看YouTube愛上大27歲教授 不顧反對談「忘年戀」

少女看YouTube愛上大27歲教授 不顧反對談「忘年戀」
章子怡被酸「不少女 」發怒回嗆 孫儷、周迅也是過來人

章子怡被酸「不少女 」發怒回嗆 孫儷、周迅也是過來人

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

2021-01-12 11:05
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦