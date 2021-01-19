周董新片票房熱 昆凌慶生獻吻：我的超人

昆凌貼出照片祝老公周杰倫生日快樂。(取材自Instagram)

周杰倫（周董）監製電影 「叱咤風雲」，攜手老婆昆凌主演，話題十足，上映兩天票房破600萬台幣，空降華語新片冠軍。如此好消息也讓18日迎來42歲生日的周董開心發文，而昆凌也難得發文示愛，大放閃光彈。

「叱咤風雲」演員們周末兵分四路勤跑映後宣傳，製片人劉畊宏到花蓮做映後，周董也在上映第一天驚喜現身戲院，隔天更低調陪同製片人彭小刀和昆凌到高雄宣傳。活動結束後隔天也是周董的生日，他在IG貼出與朋友們、老婆小孩在野外露營的大合照，寫著，「我最棒的生日禮物，就是『叱咤風雲』拿下華語新片票房冠軍！」昆凌隨後也上傳在瀑布底下親對方的照片，寫著「當你有超級丈夫時，誰需要超級英雄？ 生日快樂，我的超人！」

電影上映以來，不僅演員、導演 卯足力宣傳，各方好友林志穎、吳尊等人紛紛在社群 貼文讚聲力薦，不少好友也自掏腰包力挺，方文山從東區到板橋包場支持，南拳媽媽彈頭也包了兩場。熱愛賽車的邱澤是導演陳奕先的好友，他看完電影對導演開玩笑說：「這麼好看的電影怎麼沒找我演？」原來當初選角時導演有邀請過邱澤，但他正準備拍攝另一部片「第九分局」，所以可惜沒能合作。