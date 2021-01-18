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謝金燕舊疾纏身 美腿無一刻不痛

記者林士傑／綜合報導
謝金燕（右）即興Cue粉絲上台合唱。（圖：開麗娛樂提供）
謝金燕（右）即興Cue粉絲上台合唱。（圖：開麗娛樂提供）

謝金燕（姐姐）日前三度攻蛋，保留嗨爆的招牌電音舞曲，另以抒情歌展現獲金曲獎肯定的唱功，而其110公分的逆天長腿養眼萬分，更為人津津樂道。然而她在演出中段不時坐著休息，其中兩套造型捨棄高跟鞋，難不成腳傷又犯？她的經紀人低調表示姐姐表演期間沒有一刻是不痛的，但姐姐不想多談，因為是自己的選擇，就得自行承擔。

46歲的姐姐29年前遭遇嚴重車禍，雙腳留有舊傷，不能久走，但若登台又變成拚命三娘，毫不保留體力，痛楚瞬間拋到九霄雲外，先前兩回小巨蛋演唱會一下舞台就癱地，需仰賴同仁背到房間換裝；這次她一下升降台立刻換穿布鞋，仍得靠同仁攙扶慢慢挪動腳步，箇中辛酸鮮少曝光。

至於球鞋是否為了降低對舊疾造成的負擔？她的經紀人解釋是造型搭配，另感性透露：「姐姐前兩次都比較緊繃，這次很從容、自信地享受舞台和觀眾回饋的能量。」正如謝金燕在「TURN口罩」世界巡演台上承諾「讓你們一次擁有所有的謝金燕」，據悉她怕多說多錯，恐在不自覺中傷害他人，漸漸變得不太講話，習慣活在自己的小劇場

這次她一反常態話匣子大開，自捧之間穿插著不計形象的自嘲，令人喜出望外；另她習慣把人生經歷化為作品，這次抒情歌橋段挑中「我要幸福」、「憨人」等歌曲，一方面滿足粉絲的點歌欲望，也趁機流露心情故事，還有那創意滿滿的互動道具，一次放送了性感、幽默感、靈感和不輕易示人的脆弱感。

而姐姐身高170公分，維持在49公斤的體重在籌備期間掉到46公斤，使得保養有方的美腿更顯纖細，不科學到讓人嘖嘖稱奇，有替美腿額外加保？她的經紀人否認，笑說：「姐姐總開玩笑稱她唱不是最棒、身材不像Model頂尖、臉蛋又不是最漂亮，整體相加總分有100，所以全身都很重要，都有保險。」

謝金燕擁有110公分的逆天美腿，令人稱羨。（圖：開麗娛樂提供）
謝金燕擁有110公分的逆天美腿，令人稱羨。（圖：開麗娛樂提供）

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