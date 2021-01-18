張惠妹要選台東立委？ 經紀人：太有創意了

張惠妹被網友爆料要競選台東立委。（取材自Instagram）

台灣 天后張惠妹（阿妹）跨年在家鄉台東開唱，吸引7萬人到場同歡，為台東帶進7億台幣（約2497萬美元 ）的觀光 財，近日突有網友在臉書社團爆料握有可靠消息，預告阿妹希望能夠擴大服務範圍，即將進軍政壇競選平地原住民立委。

該名網友在「就是礙台東」社團發文表示阿妹跨年晚會吸引到的人潮，是所有場次中人數最多的一場，讓有意勸進張惠妺轉進政壇的人吃了定心丸，內文還說：「此消息，並非平地一聲雷，在她上月底免費在台東舉辦她多年未辦的跨年晚會時，就露出端倪……，所以張惠妹如投入下屆或是可能的立委補選，引人關切。」

阿妹的經紀人獲知之後表示這個傳聞實在「太有創意了」，並鄭重代為否認：「可能是那天的演唱會氣氛熱鬧到超越造勢晚會了吧！哈哈哈，但從政絕對不可能。」

此外，張惠妹旗下的新科「金曲新人」持修日前開唱，老闆阿妹特地隱身台下，途中無預警化身遞水小妹，衝上台送水給愛徒，引發全場暴動，「犯唱癮」的阿妹後來又分享跟唱持修歌曲「根本不是我對手」的影片，讓持修怕爆直喊：「好了！我不敢再唱了。」互動逗樂網友。