裘海正開唱 男神始祖劉文正驚喜「現聲」

裘海正（右）演唱會，當年歌壇一起打拚的戰友巫啟賢擔任嘉賓。（圖：海樂影業提供）

55歲台灣 資深歌手裘海正出道33年、淡出螢光幕超過10年， 16日她舉辦首次個人演唱會「愛我和我愛的人」，人生的第一次大型演唱會，裘海正在當年「飛鷹三姝」MV片段拉開序幕，介紹「閃亮的日子」一曲時，男神始祖劉文正當年介紹她的廣告CF驚喜現聲，令全場觀眾為之感動、讚嘆。

裘海正1996年與嘉義養豬大王馬文鴻結婚後，淡出歌壇相夫教子，表示過幾天就是和老公結婚25周年日子，出道多年首度開演唱會，多次感性告白，唱得多、想說的話也多，她說，很小的時候就做過開演唱會的夢，如今夢想實現，霸氣直呼：「所以今天這舞台是我的。」提到因有DJ好友，找到當年劉文正介紹她的廣告CF，作為演唱會特別「獻聲」，讓她感動萬分。

在一曲曲「年輕的心」、「閃亮的日子」、「其實你不懂我的心」經典歌曲，帶領大家回到90 年代，她也揭露30多年前內幕，表示自己一直都是運動員，從未想過有一天會當歌手，當初被劉文正慧眼相中，和方文琳、伊能靜組「飛鷹三姝」後，她還被唱片公司嫌又黑又土土的，被送去凱渥學校受訓雕塑 儀態，結果經過3個月，僅瘦了1公斤，就是劉文正護航：「別折騰她了，讓她好好唱歌吧。」令她感念至今。

特別嘉賓巫啟賢一現身妙語如珠，裘海正開口唱「太傻」介紹好友現身，巫啟賢高音「人生如夢」嗨翻全場，2人都曾是劉文正的愛將，也是闖蕩演藝圈的好戰友，交情好到如親兄妹，經常相互打氣，裘海正開演唱會，巫啟賢二話不說力挺，還幽默笑：「疫情嘛，反正也失業中。」

裘海正的兒子馬齊陽也獻上處女秀，與裘海正共同演唱 「紐約 之戀」，馬齊陽為歌曲寫入RAP，母子倆在台上共同獻唱，相互PK誰都不讓誰，為演唱會帶來另一波高潮，外界看她嫁養豬大戶，婚姻生活優渥，但其實度過一段低潮期，尤其在身材逐漸發福後，每回被問「怎麼變那麼胖」更受傷，看發展風光的藝人，非常自卑「為什麼沒人聽我唱歌」，這場演唱會就在她真誠告白、說說唱唱中度過，場面熱鬧溫馨。