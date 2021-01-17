謝金燕深V攻蛋開唱 20歲帥兒台下相挺

謝金燕時隔5年重返小巨蛋，火紅閃亮超V緊身裝火辣登場。（記者曾原信／攝影）

46歲「電音女神」謝金燕時隔5年、3度攻蛋，16日於台北小巨蛋舉辦「TURN口罩」世界巡演，場滿9成，票房總收入約2070萬台幣（約73萬美元 )，據悉她超過20歲兒子與家人也低調神隱台下應援。

為籌備這場演唱會，謝金燕暫停連續多年的跨年場，備歌、弄道具，一開唱掛保證表示：「今天讓你們一次擁有所有的謝金燕，姐保證今天你們一定會因為我而愛上這些台語歌，也因為這些台語歌而深深愛上我，因為姐姐唱這些台語歌真的超級好聽，姐的風格全世界找不到第二個。」

謝金燕過去以快歌舞曲為主，這次特開系列情歌，「我要幸福」、「造飛機」、「憨人」，一整個part都是抒情歌，其中唱「長頭髮」時，更把廁所搬上舞台，讓粉絲看到她私下坐在馬桶上練唱、找靈感的一面，她笑說：「誰會在小巨蛋坐在馬桶上唱歌，全台灣 只有謝金燕吧！」

而她也首度嘗試搖滾風，將「笑笑看一切」、「含淚跳恰恰」等歌改編成搖滾曲風，不像rocker拿吉他，謝金燕拿起釣竿，魚餌綁上演唱會限定周邊來釣粉絲，互動趣味又新奇。

而壓軸的「電音part」，謝金燕換上熱褲小可愛造型，露出結實腹肌，站上巨型扭蛋機造型高台演唱「獨一無二」，並丟下大汽球與粉絲互動，並以「嗶嗶嗶」、「練舞功」、「一級棒」等經典嗨歌，將小巨蛋變身大型夜店，謝金燕登上移動金色砲台吊台橫跨場館，與全場粉絲互動，最終以招牌歌「姐姐」為演唱會畫下句點。