臉僵硬、嘴張不開… 孟庭葦怎麼了？

孟庭葦近日露面錄影片，但臉部僵硬的模樣和昔日差別很大。（取材自微博）

台灣 資深「玉女 掌門人」孟庭葦出道已30年，過往總是給人甜美的形象，近年來事業重心轉往大陸的她，最近她錄製影片替河北的防疫 加油打氣，卻被人發現臉部緊繃，說話時嘴巴打不太開，引發外界諸多「整形」猜測。對此，她本人也急著出來澄清。

噓！星聞報導，影片中，有網友發現孟庭葦在說話時，嘴巴好像被什麼東西固定，網友們紛紛驚呼「人中變得好長，好詭異」、「整形了嗎」，懷疑她是整形整過頭，抑或者生了什麼病。

對此，孟庭葦緊急出面澄清，她先是曬出與父母親的合照，並稱「我的容貌源自親愛的父母親，這是今生他們賦予我最美好的DNA，生死不變」。此外，她還否認整形，強調自己的身體健康，「在此通告給關心我身體健康的親朋好友們，請不要為今日公眾媒體散播的新聞臆測與標題擔憂，我很健康，沒有面部僵硬，更沒有做過任何整容手術，一切如常優雅滴自然老化中，不要再打電話來問了，少爺期末考中，我粉忙」，並用了符號表示對這件烏龍傳聞的無奈。

孟庭葦當年以一曲「你看你看月亮的臉」走紅，清純形象因而被封為歌壇的「玉女掌門人」。

孟庭葦除了動人歌聲外，其亮眼外型更是眾人矚目的焦點。去年底剛滿51歲的她，還在微博曬出和媽媽的合照，表示每年生日都會將時間留給最愛的家人，這天也習慣吃媽媽煮的麻油蛋長壽麵線。

她文中也感性表示「在忙碌充實的歲末，祝福我愛的人和愛我的人都平安健康，知足感恩迎接未來的每一天。」當時，照片中的她與媽媽相依偎，凍齡的外表讓粉絲大呼不可思議。