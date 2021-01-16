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「五燈獎」主持人廖偉凡被誤切斷血管 差5分鐘送命

記者李姿瑩╱綜合報導
廖偉凡回憶只差五分鐘與死神擦身而過。(圖：年代提供)
廖偉凡回憶只差五分鐘與死神擦身而過。(圖：年代提供)

昔日「五燈獎」主持人廖偉凡日前上節目分享2010年在鬼門關前走一遭的恐怖經歷。他當時發現口腔長腫瘤後動手術，未料醫生不慎將血管切斷，廖偉凡驚恐地說：「護士說再晚5分鐘，我就不行了。」

廖偉凡表示，以前雖有菸癮，但少喝酒、不吃檳榔，偶然發現口腔中有硬塊，就醫後醫生安排他接受小型切除手術。

他們本想速戰速決，但當天術後廖偉凡覺得非常不舒服，在恢復室中麻醉漸退時，感覺到護士過來看了他一眼，隨即就聽到護士大喊：「醫生，快過來！」原來醫生不慎將血管切斷，讓他頭腫得像西瓜一樣，血管瀕臨爆開。

他火速被推進手術室急救，事後才知道與死神擦身而過。

這場預計早上9點開始的「小手術」，最後到午夜12點多才落幕，廖偉凡原本對中間過程一無所知，直到護士跟他說：「如果我晚來5分鐘，沒有人知道你的狀況，你整個人就會爆開，小命不保。」

這次經驗是他人生第一次為了生病而痛哭，但他並未責怪醫療團隊，至今抱持感恩的心，「我沒有一次有想要怪罪醫生的念頭，我自己都不是個完全的人了，我有什麼資格要求別人是完全的人呢？」

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