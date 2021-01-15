53歲玉女歌手不婚 全因爸爸一句話

臧芮軒（左起）、郭子乾、方季惟、楊銘威、吳沛寧出席新戲演員相見歡。（圖：大愛台提供）

台灣 昔日歌壇女神、有「軍中情人」封號的方季惟，至今53歲仍小姑獨處，她的感情生活引人好奇，近日她出席大愛新戲演員見面會時，揭露不婚的真正原因，因當年父母希望她嫁人，曾有相親對象嫌她家欠債，氣得爸爸怒嗆對方：「我們不賣女兒！」後來她照顧父母寧願不婚。

方季惟、郭子乾近期將合作演出大愛戲，戲裡扮演夫妻，兩人年齡相當、出道時間相當，彼此還有段頗深的淵源，方季惟笑稱：「我是郭哥第一段婚姻時的伴娘，但那段婚姻才維持三個月就離婚了。」她開玩笑說：「所以從那次之後，我們就再也不敢見面了！」畢竟事隔久遠，郭子乾說起曾有過的婚姻紀錄，沒放心上，還補充當時婚禮伴娘有方季惟、「紅唇族」的張靜懿，伴郎團更是重量級，有王識賢、張信哲、曾國城、屈中恆等，足見當年婚禮盛況。

戲中郭子乾、方季惟演出中年夫妻，一路從40多歲演到80多歲，故事本尊經歷白髮人送黑髮人的錐心之痛，方季惟雖沒結婚生子，對於角色心情感同身受，當年她把父母當孩子寵，父母離世，她哀痛逾恆，現在也怕身邊的愛犬、鸚鵡哪一天會離開，「到時候我不知道要用什麼情緒面對」。

父母在世時，一直希望她嫁人，有次相親，對方得知她家負債狀況，竟說「妳不要嫁過來，全家也跟著一起過來！」爸爸氣到當場怒嗆：「我不賣女兒！」斷然拒絕對方，這句話讓方季惟下定決心要自己賺錢，邊唱歌、回家邊幫媽媽賣湯品，還債養家金錢獨立到現在，如今的她，有佛法力量讓心安定，認為自己的姻緣已過，不必強求。