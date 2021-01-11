光良公司零收入 年終照樣發紅包

光良在特別嘉賓Ella面前大秀腹肌。（記者葉信菉／攝影）

大馬情歌天王光良日前成功二度攻蛋後，在慶功宴上再宣布3月14日將於Legacy Taipei、3月20日高雄駁二舉辦兩場「絕類」新歌首唱會；演唱會受疫情 影響延期近一年，開場前又遇全台有感地震 ，光良透露當時已Stand by，就聽到國家警報大響，當下問「有事嗎？要不要逃？」，崩潰直呼：「天啊！之前疫情，不要跟我說地震我不能辦吧。」

慶功宴上光良感慨以往的演出，家人都會來看，但這次因疫情缺席，至今快一年沒見到父母，演唱最後一首「童話」時，一度想哭，「不知道何時才會有下一場」，而他3月14日起又要續唱，也意味今年農曆過年將在台灣 度過，他透露這是第二次留在台灣過年，第一次是2016年，為了照顧生病的愛犬小High，「這次連我的狗都不理我了，因為牠不在了，我的朋友真的很少耶」。

他在演唱會上被嘉賓Ella拱露腹肌，拉衣時不慎露出粉紅小點，問到是否特別保養？他笑說：「我天生是這樣，都處於很冷的狀態、會激凸，從小有點自卑，為什麼大家都不會。」延唱期間，他靠家裡的單槓舉腿練腹肌，1次做20下、共做3組，操練出好身材。

問新年新願？他表示：「跟所有人的願望一樣，希望疫情趕緊退散，能趕快恢復正常！」坦言公司去年是「零收入」，光良表示：「好在自己是個未雨綢繆的人，疫情前沒有亂規畫投資，可以讓我的員工稍稍安心些。」還會發年終獎金嗎？他大器說：「就算公司沒辦法給，我也會以歌手身分給員工年終紅包！」