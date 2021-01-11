冠佑脫衣 阿信提醒賣藝不賣身

五月天全新巡演「好好好想見到你」桃園場完美落幕。（圖：相信音樂提供）

台灣 天團五月天全新巡演「好好好想見到你」日前在桃園棒球場完美落幕，6場提供6000張門票讓醫護人員同歡，演唱「勇敢」一曲時，藉由後方視訊答謝醫護人員的付出，怪獸還在點歌橋段點播「天使 」，阿信感性表示：「這段期間我因為感冒去過醫院好幾次，我覺得醫護人員非常辛苦，冒險為大家工作。」

他們一連獻唱「瘋狂世界」、「擁抱」等經典作品，粉絲殷殷期盼的Talking橋段又是笑料滿滿。當晚體感溫度為11℃，相較前兩天較為溫暖，冠佑自曝脫掉高領衣，「怕你們沒注意到，我差點要解釦子。」阿信笑稱：「我們是五月天，賣藝不賣身。」

冠佑又說自己喜歡蒐集房卡，被阿信吐槽：「你拿走紙拖鞋，但房卡要記得還。」透露有回到冠佑家作客，冠佑提供自己穿過的紙拖鞋，非常環保，冠佑回說：「你們穿紙拖鞋，我穿兩、三百的皮拖鞋。」價位讓阿信很是驚訝，直呼：「冠佑滿節儉的，我刷卡買給你啦，這樣很心疼耶。」

這回他們除了打造深入觀眾席的延伸舞台，演出前發行的新歌「因為你所以我」蟬聯四大數位排行榜冠軍，跨年演唱會線上特別版在YouTube 點閱逼近500萬次，首度演唱的「刻在我心底的名字」一曲MV點閱則衝破200萬次，顯見其人氣依舊居高不下。