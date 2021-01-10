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光良「攻蛋」不孤單 Ella為他招親

記者王郁惠／綜合報導
光良(左)二度攻蛋，揪「大馬媳婦」Ella合唱「勇氣」，為疫情唱出正能量。(圖：星娛音樂提供)
光良(左)二度攻蛋，揪「大馬媳婦」Ella合唱「勇氣」，為疫情唱出正能量。(圖：星娛音樂提供)

大馬情歌天王光良出道25年，日前舉辦「今晚我不孤獨」台北限定版演唱會，這也是他時隔13年二度登上台北小巨蛋，因受疫情影響延期近一年，開唱前甚至遇到地震先「震」蛋，但仍擋不住滿場粉絲的熱情，光良感性表示：「謝謝你們今天都到現場了，謝謝你們還記得這個約定。」

演唱會邀來「A咖」Ella擔任嘉賓，2人首度同台合唱改編成男女版「勇氣」，為疫情的大家傳遞正能量，Ella笑說：「大家都知道『姐接』我是『大馬媳婦』，親身體驗下最懂大馬男人的好！你看我嫁給『解孵』後有多幸福（性福）！勁寶有多可愛！光良哥既然是受封大馬國寶，更要好好被對待照顧！」除了讚光良凍齡，手一邊驗貨胸肌與腰，還為50歲還是黃金單身漢的光良招親。

Ella也神來一筆爆料光良是「量很大」的男子，眼見又要開黃腔，Ella連忙解釋：「姐接我是說，創作量很大，你們不要亂想了。」嬌嗔向光良邀歌，「好歹A咖Ella也是實力派的，是不是有機會也要幫我寫一首」，妙語如珠讓全場笑翻，光良投降笑說：「我每天都擔心Ella出怪招，所以想盡辦法看怎樣模擬接招，但她實在太厲害，直接放棄！」

為了此次台北限定版，光良將2年前在家鄉馬來西亞吉隆坡的首場演唱會再進化，斥資千萬台幣打造「孤獨星球」銀河延伸舞台，連換5套華服打造5大主題，除了演唱濃縮出道至今近30首經典歌曲，更加碼開放粉絲點歌，他打趣「隨時做好清唱的準備」，唱好唱滿、以美聲撩粉，更大放福利讓粉絲拍好拍滿。

好人緣的他，吸引大哥李宗盛、黃韻玲、梁靜茹等逾20位星友到場欣賞，其中光良特別為了李宗盛主動「加歌」選唱「傷心地鐵」，他表示：「 因為這首歌是我跟大哥第一次的合作，萬一沒有歌迷點這一首歌，我也硬要唱，因為可以跟大哥合作是我一生的榮幸！想把這首歌獻給他！」相當有心。

光良感謝歌迷記得這延期近一年的約定。(記者葉信菉／攝影)
光良感謝歌迷記得這延期近一年的約定。(記者葉信菉／攝影)

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