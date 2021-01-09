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零食吃出人生…庾澄慶斜槓賣冰 秘密武器玩混搭

記者王郁惠／綜合報導
庾澄慶斥資千萬斜槓副業，打造食品品牌，首項產品聯名知名冰品品牌。(圖：哈零食提供)
庾澄慶斥資千萬斜槓副業，打造食品品牌，首項產品聯名知名冰品品牌。(圖：哈零食提供)

音樂頑童庾澄慶（哈林）牛年緊跟斜槓副業腳步，斥資千萬台幣宣布推出星品牌「哈零食」，正式進軍零食界，頭香攜手百年歷史的冰店推出古早味枝仔冰，庾澄慶打趣：「萬事起頭『撐』。」

「哈零食」的誕生緣起於庾澄慶有次到宜蘭玩水，無意間途經路邊的枝仔冰，吃到在地濃濃的古早味，因此萌生「發揚光大」的念頭，與店家對談間讓哈林突有「人生難逢知己」的來電感，他盼合作不是插花、不是掛名，醉心於開發新產品的製程，預告已研發出的「秘密武器」。

愛吃零食的他，笑稱已有55年「吃齡」，常被外界說「嘴很刁」，只要能過他口的那一關，鐵定是好味，談到「零食」哈林眼睛就發亮，他說：「零食吃出了我人生的喜怒哀樂，我的喜怒哀樂都有零食的存在！」更進一步說：「在我人生中，零食比音樂和運動陪我還久！」

哈林透露因幼年有次生病，「因禍得福」吃到許多點心、零食，自此童年充滿陳皮梅、香港椰子糖、瑞士水果糖、蜜麻花等各式各樣的好滋味，也培養出「老饕」直覺，更曾想開一家「中西混搭」的美食餐廳，但因廚師難找而作罷！

這回斜槓零食界，哈林為了了解透澈，拿出等同於做音樂的熱情，事先將冰城中所有的東西吃了一遍，吃冰吃到凍腦頭痛，也樂此不疲，致力混搭、重組出「古早新滋味」，也被視為「最高機密」，官方僅釋出15日極限量預購訊息，目前只知將以禮盒包裝、限量發行，神祕感十足。

庾澄慶斥資千萬斜槓副業，打造食品品牌，首項產品聯名知名冰品品牌。(圖：哈零食提供...
庾澄慶斥資千萬斜槓副業，打造食品品牌，首項產品聯名知名冰品品牌。(圖：哈零食提供)

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