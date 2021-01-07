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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

陶晶瑩護女成共犯？開直播痛訴遭黑

記者林怡秀／綜合報導
陶晶瑩（後）和李李仁（左）一向支持女兒荳荳（右）打籃球。（中央社資料照片）
陶晶瑩（後）和李李仁（左）一向支持女兒荳荳（右）打籃球。（中央社資料照片）

陶晶瑩（陶子）和李李仁被周刊爆料，兩人就讀國中的愛女荳荳，上月參加HBL（高中籃球聯賽）預賽，遭對方教練檢舉不符合資格，被請下場無法繼續比賽，李李仁護女心切，當場向對方教練怒比中指，陶子也被指在旁幫腔叫囂，李李仁昨對此事在社群道歉，陶子也開直播澄清絕無幫腔叫囂一事，甚至一度哽咽，心疼荳荳無辜遭波及。

爆料指出，荳荳因為還是國中生，卻參與高中生打的HBL預賽，遭對方教練檢舉明顯違規，在場人士透露，當時李李仁除了向對方教練比中指外，還大罵這是小孩子的比賽，大人為何要干預計較，而陶晶瑩也在旁邊大喊「不公平」，認為兩人舉止有失風範，李李仁對此承認自己失態，在社群公開道歉：「在這裡很誠心地說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！我一直在檢討我自己！我會趕快長大！對不起。」

而陶子經紀公司也澄清，陶子根本沒有叫囂一事，陶子隨後更親上火線開直播，還原事發經過：「當時的事件，我人在二樓，我靜靜地看學生比賽，拿兩個空的寶特瓶當加油棒，加油完就走了，就這樣，爆料者說我們是利用明星特權讓小孩打球，我覺得這一點真的是滿有想像力的，如果我們真的有特權，就讓她去打NBA了。」

她在直播過程中一度哽咽：「我在這行業這麼久，已經遭遇過很多次，我什麼都沒說，也什麼都沒做，可是第二天新聞都非常的大，好像有人目睹我說什麼跟做什麼，我只能忍下來，因為我的經紀公司會告訴我要低調一點，我覺得我低到不能再低了。」她感嘆，荳荳比她還有智慧，「荳荳有次比賽拿冠軍，我想PO，荳荳卻說，媽媽，妳有沒有看到對手都哭了？妳PO的話他們會很難過，荳荳真的在教育我，她想到了我沒想到的事。」

她和李李仁也一直警惕自己要謹言慎行，「但這次真的是老李忍不住了，也確實很激動，這點他很勇敢地認錯，也道歉了，但我和荳荳也一樣要被說，我覺得有點承受不起，我不希望我的孩子跟我有一樣的命運，沒有做的事情也要被人家說。」對女兒無端捲入十分心疼。

陶晶瑩面對莫名爆料，忍不住哽咽。（取材自臉書）
陶晶瑩面對莫名爆料，忍不住哽咽。（取材自臉書）

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