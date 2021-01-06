我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

男星提到初戀淚崩…目睹她捧情人節禮物被撞飛 自責20年

娛樂新聞組／綜合報導
張勛傑年輕時目睹初戀女友被撞飛慘死，自責20年。（本報資料照片）
張勛傑年輕時目睹初戀女友被撞飛慘死，自責20年。（本報資料照片）

台灣男演員張勛傑，近日受邀擔任節目「單身行不行」嘉賓，談到已40歲了還是單身漢的他，原來曾有一段刻骨銘心的初戀，更因為對方逝世讓他自責20年。

綜合媒體報導，台灣經典電視劇「鬥魚」捧紅許多藝人，其中在裡面戲分雖然不多但都很重要的張勛傑，多年單身，也沒傳出過什麼緋聞，不免讓粉絲好奇他的感情世界，他在節目中罕見說出他的感情觀及影響他一輩子的初戀。

張勛傑說，在16歲時情竇初開，卻因為就讀軍校放假機會少，每到假日都會特別期待和初戀女友約會，在一次情人節兩人約相見時，彼此站在斑馬線兩頭，綠燈後女友拿著禮物慢慢地走向他；豈料，突然有一輛闖紅燈的車子衝出來，他親眼目睹女友被撞飛倒地。「我永遠忘不了那個感覺，一個闖紅燈的冒失大哥，就開車把她撞飛了，我永遠記得她是在空中轉了大概三、四圈，然後真的就像偶像劇電影裡面那個情節這樣，就摔到地下了，滿地都是血，然後她手裡那時候還拿著要送給我的情人節禮物，是一個相框，然後放著我們兩個人難得的一個照片，因為我很難得可以放假出來。」

說到激動處時，張勛傑當場痛哭飆淚，「我那時候抱著她、呼喚她，其實我就知道她應該走了……。」

後來女友不治身亡，女友父母對他很不諒解，還罵他「都你害的，把女兒還給我」，這些話也成了他難以忘懷的傷疤。

張勛傑直言，這對自己而言是很大的創傷。他更透露，因為保留初戀相框的關係，讓他之後交往都碰上不少阻礙，好比過去曾有一位同居六年、論及婚嫁的女友，因為受不了張勛傑放不下這段往事，竟憤怒摔破初戀遺物，導致兩人感情告吹。

張勛傑自責了20年，終於在一次提起勇氣邀請初戀女友的父母欣賞他的舞台劇，結束後他也收到對方的訊息，「過了這麼多年，我們已經放下了」，才讓他卸下多年來的重擔，可以放過自己。

台灣 舞台劇 電影

上一則

李冰冰罕見露半球解放 根本不像47歲

下一則

哀悼遭虐殺女嬰 李英愛落淚

延伸閱讀

非裔遭槍擊癱瘓 白人警免刑責 國民兵動員 嚴防暴動

非裔遭槍擊癱瘓 白人警免刑責 國民兵動員 嚴防暴動
《老照片說故事》當年滬上飆摩托（下）

《老照片說故事》當年滬上飆摩托（下）
2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？

2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？
被酸沒車出遊 他當街殺陸籍女友

被酸沒車出遊 他當街殺陸籍女友

熱門新聞

圖為玄彬與孫藝真真的戀愛了。（圖：NETFLIX提供）

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

2021-01-01 02:30
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。取材自IMDb

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

2021-01-04 20:00
30年前林青霞也曾拍下祝賀新年快樂的丰采。圖／報系資料照片

林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？

2021-01-03 18:28
成龍腰傷復發，走路得扶著身旁的人。圖/摘自微博

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

2021-01-03 10:28
珍妮佛洛佩茲釋放性感熱力。(路透)

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

2021-01-01 10:04
章子怡(中)汪峰(左)曬一家五口溫馨合照，為兒子慶生送新年祝福。（取材自微博）

章子怡慶兒子周歲曬5口照 不忘每個孩子都誇

2021-01-02 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說