男星提到初戀淚崩…目睹她捧情人節禮物被撞飛 自責20年

張勛傑年輕時目睹初戀女友被撞飛慘死，自責20年。（本報資料照片）

台灣 男演員張勛傑，近日受邀擔任節目「單身行不行」嘉賓，談到已40歲了還是單身漢的他，原來曾有一段刻骨銘心的初戀，更因為對方逝世讓他自責20年。

綜合媒體報導，台灣經典電視劇「鬥魚」捧紅許多藝人，其中在裡面戲分雖然不多但都很重要的張勛傑，多年單身，也沒傳出過什麼緋聞，不免讓粉絲好奇他的感情世界，他在節目中罕見說出他的感情觀及影響他一輩子的初戀。

張勛傑說，在16歲時情竇初開，卻因為就讀軍校放假機會少，每到假日都會特別期待和初戀女友約會，在一次情人節兩人約相見時，彼此站在斑馬線兩頭，綠燈後女友拿著禮物慢慢地走向他；豈料，突然有一輛闖紅燈的車子衝出來，他親眼目睹女友被撞飛倒地。「我永遠忘不了那個感覺，一個闖紅燈的冒失大哥，就開車把她撞飛了，我永遠記得她是在空中轉了大概三、四圈，然後真的就像偶像劇電影 裡面那個情節這樣，就摔到地下了，滿地都是血，然後她手裡那時候還拿著要送給我的情人節禮物，是一個相框，然後放著我們兩個人難得的一個照片，因為我很難得可以放假出來。」

說到激動處時，張勛傑當場痛哭飆淚，「我那時候抱著她、呼喚她，其實我就知道她應該走了……。」

後來女友不治身亡，女友父母對他很不諒解，還罵他「都你害的，把女兒還給我」，這些話也成了他難以忘懷的傷疤。

張勛傑直言，這對自己而言是很大的創傷。他更透露，因為保留初戀相框的關係，讓他之後交往都碰上不少阻礙，好比過去曾有一位同居六年、論及婚嫁的女友，因為受不了張勛傑放不下這段往事，竟憤怒摔破初戀遺物，導致兩人感情告吹。

張勛傑自責了20年，終於在一次提起勇氣邀請初戀女友的父母欣賞他的舞台劇 ，結束後他也收到對方的訊息，「過了這麼多年，我們已經放下了」，才讓他卸下多年來的重擔，可以放過自己。