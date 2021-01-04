多產小生林柏宏 曾因沒工作陷恐慌、憂鬱

林柏宏預計將是今年最「多產」小生。（記者杜建重／攝影）

台灣 藝人林柏宏曾以「六弄咖啡館」奪下金馬男配角獎，去年又以「怪胎」入圍金馬男主角獎，今年從公視「大債時代」開始，大小螢幕作品將不斷，至少有三、四部作品待播，預計將是2021年「霸屏」率最高的小生，但他卻吐露，在拍完「六」片後，曾一度陷入沒工作的恐慌、憂鬱，形容當時狀況：「每天待在家裡、躺在床上，昏昏沉沉的。」

林柏宏回憶約在五年前，工作空窗了好一陣子，他覺得自己在圈內定位不明確，很多表現也還沒被看到，「我的個性比較容易焦慮、沒安全感。」後來靠著寫書、健身，讓自己生活回到正軌，接著因「六」片得獎，他也因此工作量大增。「六」片成為他演藝轉機，除了能見度，他也開始懂得跟導演 溝通，「以前比較容易緊張，不敢跟導演、其他演員溝通。」結果造成表演認知落差，他也不知道自己悶頭努力的方向是對是錯。

現在林柏宏較能游刃有餘面對工作空窗期，「開始把演員這工作看很長遠，比較不會那麼沒安全感、讓自己煩躁。」即使空窗，也會去學習新事物，成為表演養分，他笑說：「也是因為有一定存款，不會怕餓肚子。」

為了「大」劇，林柏宏就開始研究投資理財，但他仍以保守、穩健型的股票 操作為主，也無法花太多時間、精力在玩股票，因拍戲時都不會看手機，笑說也怕受股票漲跌影響拍戲心情，因為「大」劇而開始買的股票，現在漲幅也達到10%，多了戲約以外的一筆收入。