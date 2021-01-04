我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

多產小生林柏宏 曾因沒工作陷恐慌、憂鬱

記者杜沛學／綜合報導
林柏宏預計將是今年最「多產」小生。（記者杜建重／攝影）
林柏宏預計將是今年最「多產」小生。（記者杜建重／攝影）

台灣藝人林柏宏曾以「六弄咖啡館」奪下金馬男配角獎，去年又以「怪胎」入圍金馬男主角獎，今年從公視「大債時代」開始，大小螢幕作品將不斷，至少有三、四部作品待播，預計將是2021年「霸屏」率最高的小生，但他卻吐露，在拍完「六」片後，曾一度陷入沒工作的恐慌、憂鬱，形容當時狀況：「每天待在家裡、躺在床上，昏昏沉沉的。」

林柏宏回憶約在五年前，工作空窗了好一陣子，他覺得自己在圈內定位不明確，很多表現也還沒被看到，「我的個性比較容易焦慮、沒安全感。」後來靠著寫書、健身，讓自己生活回到正軌，接著因「六」片得獎，他也因此工作量大增。「六」片成為他演藝轉機，除了能見度，他也開始懂得跟導演溝通，「以前比較容易緊張，不敢跟導演、其他演員溝通。」結果造成表演認知落差，他也不知道自己悶頭努力的方向是對是錯。

現在林柏宏較能游刃有餘面對工作空窗期，「開始把演員這工作看很長遠，比較不會那麼沒安全感、讓自己煩躁。」即使空窗，也會去學習新事物，成為表演養分，他笑說：「也是因為有一定存款，不會怕餓肚子。」

為了「大」劇，林柏宏就開始研究投資理財，但他仍以保守、穩健型的股票操作為主，也無法花太多時間、精力在玩股票，因拍戲時都不會看手機，笑說也怕受股票漲跌影響拍戲心情，因為「大」劇而開始買的股票，現在漲幅也達到10%，多了戲約以外的一筆收入。

編輯推薦

股票 導演 台灣

上一則

90後女星被爆拍戲為難劇組 導演重話：這演員不用

下一則

郭品超扮葉問挨批「沒俠氣」 發文自省：自己像一張白紙

延伸閱讀

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被「蝙蝠俠」導演逼瘋

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被「蝙蝠俠」導演逼瘋
英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋
女星不到50公斤被嫌胖 拍「吃戲」拚命吃 導演也攔不住

女星不到50公斤被嫌胖 拍「吃戲」拚命吃 導演也攔不住
3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

熱門新聞

圖為玄彬與孫藝真真的戀愛了。（圖：NETFLIX提供）

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

2021-01-01 02:30
何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
珍妮佛洛佩茲釋放性感熱力。(路透)

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

2021-01-01 10:04
成龍腰傷復發，走路得扶著身旁的人。圖/摘自微博

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

2021-01-03 10:28
30年前林青霞也曾拍下祝賀新年快樂的丰采。圖／報系資料照片

林青霞賀年圖片超有玄機 背後有何深意？

2021-01-03 18:28
梁靜茹（左）請到相識近20年的陳綺貞擔任嘉賓。超級圓頂提供

和陳綺貞愛上同一男 梁靜茹認了：最心酸是想得得不到

2020-12-27 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動