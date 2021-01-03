甜心王心凌巡演 男友台下愛相隨

王心凌在小巨蛋舉行「愛·心凌」巡迴演唱會。(記者許正宏／攝影)

王心凌時隔一年，於台北小巨蛋舉辦「愛．心凌」旗艦版巡演，吸引1萬名粉絲朝聖，開唱前與她情傳三年的緋聞 男友藍蔚文（Justin）也現身台前，一開始對包圍媒體宣稱「認錯人」，沒想到王爸爸招手要幫他介紹親友，才認了本尊，強調：「就是朋友啦！不要害我。」

王心凌2017年被爆和藍蔚文熱戀，最後無疾而終，但去年5月被直擊疑似和藍蔚文復合，喝完補湯後在街頭甜蜜依偎，更上演整衣揉背等親密舉動。

藍蔚文被問到何時會有好消息？不斷表示是朋友，而問到與王爸爸看來關係不錯，藍蔚文表示：「心凌會把很多朋友介紹給家人認識，所以大家都認識。」

一開場，王心凌以「銀河女神」之姿從8公尺高的星球升降台從天而降，帶領18名舞者甜美唱跳「劈你的雷正在路上」，而後脫去流蘇外套，閃亮連身裙腰間挖空露出側腰，一連唱跳「彩虹的微笑」、「心電心」和「愛你」，經典歌曲放甜。

演唱會邀來「搖滾天王」伍佰擔任嘉賓，一起合唱「我會好好的」，這首歌也是當年由伍佰詞曲創作，他對王心凌說：「謝謝妳把它唱得那麼好聽。」伍佰還帶領全場粉絲教跳「妳是我的花朵」，不忘大讚王心凌「是我心中跳舞很好看的啦啦隊隊長」。

演唱會尾聲王心凌穿上美少女制服唱跳經典歌曲「Honey」和「Da Da Da」，最後在全場大合唱「當你」，與滿場光芒彩帶，為演唱會畫下完美句點，也為2021年寫下美好開始。