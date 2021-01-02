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隔10年唱跨年 搖滾女王楊乃文差點「下衣失蹤」

記者王郁惠／綜合報導
楊乃文跨年獻高雄義大，義大員工送上鮮花。（圖：亞神音樂提供）
楊乃文跨年獻高雄義大，義大員工送上鮮花。（圖：亞神音樂提供）

楊乃文日前於高雄義大跨年演出，也是她時隔10年再登跨年舞台，一連熱唱30分鐘。但才一上台，她就發現褲頭鬆了、一直下滑，幸好外套擋住，「滑褲危機」讓她數度忍不住竊笑。

其實，楊乃文演出當天「驚險」連連，為了梳化一早6時半就起床，卻因化妝師記錯時間、晚了一小時才開工，導致趕高鐵時間緊湊。沒想到又碰上手扶梯維修，楊乃文發現有位行動不便、手持大皮箱的老奶奶進退維谷，立刻伸出援手，一手提重物，一手扶奶奶。最後眾人在千鈞一髮之際上了高鐵，雖十分驚險，但楊乃文的見義勇為相當暖心。

楊乃文已10年沒在台灣唱跨年，卻遇霸王級寒流，下午彩排時聽工作人員說入夜體感溫度趨近於零℃時，她酷回：「嗯，好！」心裡卻直呼：「媽呀！是場硬仗。」忍受低溫開唱。

一上台她以「Silence」、「貴族的輓歌」和「Monster」爆發搖滾魂，唱到「靜止」、「星星堆滿天」時，透過線上演出，陪世界各地的粉絲迎來2021年。有趣的是，她上台前沒有拿下Apple Watch，演唱時恰好是澳洲跨年倒數時，親友瘋狂傳來的賀年訊息，讓她手腕震動不停，也讓她苦笑說：「這個跨年很有臨場感！」

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台灣 澳洲 低溫

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