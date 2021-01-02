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跨年夜放閃 ！邵雨薇、吳慷仁合照 五熊宣布升格「張太太」

記者楊起鳳、李姿瑩／綜合報導
邵雨薇(前)和吳慷仁合體迎新年閃瞎眾人。（取材自Instagram）
邵雨薇(前)和吳慷仁合體迎新年閃瞎眾人。（取材自Instagram）

邵雨薇2020年11月大方認愛吳慷仁，透露希望談一段可以公開的戀情，果然2020年跨年夜就大方放閃，甜曬兩人親蜜合照，超幸福自拍還公開示愛「I Love You」，閃瞎眾人。

邵雨薇和吳慷仁曾交往後分手，去年底復合，邵雨薇認愛坦承：「找不到比他對我更好的人」。跨年夜小兩口放閃，透過Instagram限時動態曝光甜蜜依靠男友吳慷仁胸膛的合照；照片中兩人在室內，身後擺放著閃亮的耶誕樹，落地窗外則是美麗的城市夜景。邵雨薇不僅寫下「2021 Happy New Year」，還大方告白「I Love You」。

這是小兩口認愛後，邵雨薇首次曬照放閃，她面對甜笑比YA，吳慷仁也笑得開心，兩人都露出幸福的微笑，且兩人的身高也顯示「最萌身高差」。

五熊(左)開心分享與老公合照。（取材自臉書）
五熊(左)開心分享與老公合照。（取材自臉書）

此外，「型男大主廚」主持人五熊在跨年夜宣布喜訊，她已經於2020年秋天登記結婚，升格成為「張太太」。粉絲一時記成她的前男友張庭瑚，不過五熊附上跟老公的合照，另一半高大帥氣，並非圈內藝人。

五熊是信仰虔誠的基督徒，先前因為用宗教信仰開導張庭瑚，兩人進一步交往。現在她找到擁有相同信仰、相同價值觀的老公，讓她形容2020年是「奇妙的一年」。對方可以和她一起玩、一起笑、一起宣教，單純善良的個性讓她答應點頭嫁，大方公開「我是張太太」。

而她堅持婚前守貞，透過經紀人表示絕非奉子成婚。33歲的她事業心旺盛，婚後不會放棄工作，包括主持、通告、演戲等全部如常進行。老公和婆家家人也都體諒她身為藝人工作忙碌，未來她不排斥有小孩，直言：「結婚了，小孩也很重要。」她的前男友張庭瑚正好在跨年夜有演出，僅簡短以「祝福」二字，回應五熊的婚訊。

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