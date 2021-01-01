蕭敬騰跨年晚會重摔 躺在地上繼續唱

蕭敬騰在跨年晚會上又跳又唱。（記者林伯東／攝影）

蕭敬騰 (老蕭)在台北跨年晚會擔任倒數後壓軸，他在演唱夯曲「王妃」時疑似因為重心不穩，整個人竟不慎往前摔，但他十足敬業，摔倒後如常演出，不過他的情緒仍然十分投入，結束演唱後，他特別向台下歌迷報平安，表示「我沒事我很好」，只是自己的褲子太鬆變成垮褲，請大家不要擔心。

台北最HIGH新年城－2021跨年晚會，蕭敬騰演唱。（記者林伯東／攝影）

蕭敬騰特地頭髮挑染綠色，還身穿超亮螢光綠喇叭褲，一開場就帶來「皮囊」點燃觀眾超嗨情緒，接著帶來一連串經典歌曲。而因為他唱得太過投入，在演唱「王妃」時一度摔倒，但老蕭臨場反應超快，躺在地上繼續唱。

老蕭唱完後也趕緊向台下觀眾報平安，道歉表示：「對不起不小心摔倒，我沒事我很好！只是褲子鬆了很像穿垮褲的感覺」，活力十足逗得台下哈哈大笑，也讓2021年第一天充滿熱情。

蕭敬騰跨年夜先在台中水湳現場唱開場，近30分鐘的演出讓螢幕前熱血沸騰，用音樂趕走霸王級寒流的酷冷氣候。蕭敬騰表示其實非常怕冷，他連夏天都常常圍著圍巾、穿大外套，因為體脂肪才5。他沒想到這次台中風 會很強，上台前都是做好保暖，但上了台全力演出，再冷他都會HIGH出一身汗來。