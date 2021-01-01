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跨年晚會取消 于美人白忙仍感恩

記者葉君遠／台北報導
于美人的跨年晚會被取消，但她仍感恩。（圖：于美人提供）
于美人的跨年晚會被取消，但她仍感恩。（圖：于美人提供）

全台跨年晚會一夕變色，主持人于美人是唯一整場被取消的，一時從匆忙變成悠閒，她說，「我們要正面思考，許多人在這年活在垂死掙扎邊緣，老天爺讓我們活著，是要我們懂得感恩，而非抱怨。」

原本全台預計舉辦超過10場跨年晚會，等著送走2020，沒想到疫情再起，不少縣市決定把跨年晚會改成線上直播，而于美人跟蔡昌憲、許志豪本來預定主持的台中大里場，收到命令直接取消不辦，承辦單位三立立刻收拾殘局，撒硬體、拆舞台。于美人說，她為了這場晚會練舞多次，也自己花了台幣7萬元（約2460美元）訂製了兩套禮服，現在晚會快定取消，她並不抱怨，而是讓自己正面思考。

「其實跨年當天在苗栗有一場活動，我一直很想去，接了跨年晚會的工作去不了，後來早起慢慢化好妝，請司機開車到了苗栗山上。我想，今天慢慢來，不急了，一切都是最好的安排，至於練的那段舞怎辦？我想，我還有一年可以慢慢練，明年上台再表演給大家看。」

這場跨年，除了主持人，卡司包括王識賢、詹雅雯、許富凱、張秀卿、婁峻碩、荒山亮等人。從藝人通告費、前一日的彩排、藝人服裝造型、舞群、編曲都已經完成，軟硬體舞台也都搭設好，轉播車OB設備、衛星頻道費、周邊人力、差旅費及贊助無法回收，據傳，光成本支出超過台幣500萬（約17.6萬美元）。于美人的酬勞有領嗎？她說，「當然沒有，但我很感恩。」

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