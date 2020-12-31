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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

為當媽不怕隔離 林嘉欣噴母愛

記者黃保慧／綜合報導
林嘉欣為新片「美國女孩」不畏隔離赴台。（圖：傳影提供）
林嘉欣為新片「美國女孩」不畏隔離赴台。（圖：傳影提供）

旅居香港的台灣女演員林嘉欣，為新片「美國女孩」（片名暫定）不畏隔離，赴台與莊凱勛共演夫妻。身為金馬影后的林嘉欣，這次卻被新片「美國女孩」劇本吸引，她說：「拿到劇本之後，我連續三天看了三次，給了我很大的共鳴，很理解那種感情。」決定一定要演出這個角色，因此即使正逢疫情期間，她仍不畏隔離14天之苦赴台演出。

林嘉欣在「美國女孩」中飾演母親角色，和莊凱勛第一次合作就演出夫妻，另外還有兩位年輕演員方郁婷、林品彤飾演林嘉欣女兒。由於拍片相當順利，她的戲分也於日前殺青，在離台之前一家人特別錄製了一段充滿溫馨歡樂新年影片，送走2020年，開心迎接2021。

「美國女孩」在2018年入選金馬創投，導演阮鳳儀曾經以短片「姊姊」獲得「東京國際短片節」最佳觀眾票選獎，本片是她的第一部劇情長片，同時也獲得知名導演林書宇大力讚賞，並擔任「美國女孩」監製。女主角林嘉欣有感而發的說：「雖然『美國女孩』的故事背景是17年前的SARS時期，但是導演好像有預知能力，因為那時候都沒想到今年又遇到疫情，好像世界整個停頓下來，真的很考驗大家！」

電影除了由金馬影后林嘉欣、莊凱勛、方郁婷、林品彤主演之外，還邀請到曾寶儀、夏于喬、高慧君等共同組卡司。「美國女孩」改編自真實事件，以女性成長、身分認同、親情為主題，故事圍繞著因為生病而將兩個女兒從美國回歸台灣家鄉的母親，在生活經驗和文化差異而衝突不斷的情況下，藉由女性觀點審視獨特屬於台灣地景風貌，與彼此找到生命出路的過程。

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