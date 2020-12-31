為新片忌口美食 金鐘視帝喊憂鬱

李銘順為「緝魂」孤身赴台又忌口。（圖：威視提供）

台灣 演員張震、張鈞甯所主演的犯罪懸疑片「緝魂」，也找來金鐘視帝李銘順，李銘順透露第一次看到劇本時竟自我懷疑：「我真的做得到嗎？」他回憶道，「緝魂」拍攝現場氛圍頗壓抑，加上導演 程偉豪要求全體演員都要減重 ，讓他下戲後還必須忌口，簡直開心不起來，他直呼：「我第一次拍戲感覺這麼憂鬱！」

近年多待在台灣拍戲的李銘順，為了中意的劇本必須和妻兒分隔兩地，但他也相當甘之如飴。李銘順回憶，「緝魂」拍攝現場的氣氛很壓抑，劇組工作人員都很投入在工作裡，讓私下性格開朗的他感到有些痛苦，加上導演程偉豪要求全體演員都要減重，讓他每天收工回到家後，還必須控制飲食、加強運動，他簡直是開心不起來，李銘順透露這是他拍戲以來第一次遇到這種狀況，他更是直呼：「我那時候真的感覺有點憂鬱！」

李銘順曾在「目擊者」中飾演城府極深的報社總編「邱哥」，這次在「緝魂」中挑戰飾演富豪命案嫌疑犯之一的「萬博士」，他自爆：「我和張震、張鈞甯之間有距離感！」李銘順進一步解釋，他們三人私下在拍攝現場是很合得來的，彼此有說有笑，但因為劇本設定他的角色為嫌疑犯，所以李銘順只要上戲後就會自然地和張震飾演的檢察官、張鈞甯飾演的刑警產生距離感，他深覺這樣的氛圍很好，可以幫助他更投入在角色裡，也就沒有刻意去打破。