看霍建華酣睡 林心如「好幸福」

林心如(左)、李李仁(右)為新片「迷失安狄」接受專訪。(記者邱德祥／攝影)

林心如 、李李仁近期帶來新片「迷失安狄」，各自詮釋社會邊緣人，也都渴望著家的溫暖，兩人戲外早有甜蜜家庭，被問到私下最幸福的時光，林心如露出甜笑，說是到等老公霍建華、女兒小海豚都入睡之後，看著他們酣睡的模樣，在旁一個人安安靜靜的喝酒、看劇，「很自在，又覺得家人在身邊都很安心，以前單身的時候雖然也會這樣做，但都沒有這種溫暖的感覺」。

李李仁則不假思索，也提到霍建華，「當然是跟霍建華這些好哥兒們一起喝酒的時候，能互相開玩笑，很好玩」，話雖如此，李李仁仍將重心擺在家人身上，「每次父親節、過生日，收到小孩親筆寫的卡片，就感覺很窩心」。

由於「安狄」全程都在馬來西亞拍攝，兩人也被迫要離開家裡至少一個多月，讓他們直呼「這是離開家人最久的一次」，每天都固定向另一半、小孩視訊，林心如更開心表示「聽到女兒傳語音訊息說『媽媽，我愛妳，工作辛苦了』，就覺得一切都不辛苦」。

李李仁在「迷失安狄」演出跨性別者，必須穿女裝、戴假髮並套上女性內衣，在炎熱的馬來西亞拍攝時，胸部、腋下以及頭皮都起疹子，讓他一下戲就頻抓癢，更笑稱「我覺得當女人真的很辛苦」，也因此更了解老婆陶晶瑩的偉大。