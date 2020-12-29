悲傷的2020年 告別小戽斗、劉真…台灣眾星殞落

小戽斗去年以「老大人」奪得2019台北電影獎最佳男主角獎。（圖：台北電影節提供）

2020年是個充滿悲傷的一年，除了新冠肺炎疫情侵襲，演藝圈不少名人來不及說再見，在人生舞台上一一謝幕，緬懷曾經帶給我們無數歡笑、淚水的藝人們同時，歲末之際，迎接2021年，衷心期待撥雲見日的晴朗新氣象。

小戽斗／國寶影帝 圓夢離世

「國寶影帝」小戽斗（本名歐藏喜）2019年以電影 「老大人」奪下第21屆台北電影獎最佳男主角，今年2月2日於慈濟醫院過世，享壽73歲。小戽斗18歲廣播電台演閩南語廣播劇，從台語片演到國台語連續劇，再轉進鄉土電影而後回歸小螢幕，當過副導演 也曾是「戲夢人生」選角指導，他曾入圍兩次金鐘獎，但直到去年才在台北電影節拿下影帝獎。小戽斗的骨灰最後植存於法鼓山生命環保園區，已功德圓滿。

「國標舞女王」劉真於3月22日病逝榮總，享年44歲。（本報資料照片）

劉真／國標女王 難敵病魔

「國標舞女王」劉真今年2月因心臟主動脈瓣膜狹窄住進榮總動刀，手術過程心臟一度驟停，只能靠葉克膜續命，消息曝光後震驚外界。期間老公辛龍在病榻旁守護，盼能等到心臟移植的機會，數度進行開顱手術，最後仍回天乏術，於3月22日病逝榮總，享年44歲，獨留辛龍和愛女霓霓。辛龍哀痛逾恆，至今還是沒有完全走出失去愛妻的傷痛，連老闆吳宗憲都看不下去。

吳朋奉完成所有工作後瀟灑離開。（本報資料照片）

吳朋奉／三金影帝 瀟灑殺青

「三金影帝」吳朋奉今年5月因腦中風於家中猝逝，生前拍攝的戲正好都殺青，像他的人，就這樣揮揮衣袖、瀟灑離開，享年55歲。吳朋奉離世，過往女友、日籍女星久保寺淳子在臉書放上他在海邊展露笑容、揮手如同道別一般的照片，悲痛寫下「我應該祝福你，希望一路好走…，但我還是很討厭和你說goodbye，看這些照片，好像聽到你說『我先走了～』嗯，我們下輩子見了，永遠愛你。」令人鼻酸。

羅霈穎驟逝太突然，時光永遠停留在美麗瞬間。（本報資料照片）

羅霈穎／東區羅姐 電音送別

人稱「東區羅姐」的羅霈穎8月因不慎服用多重藥物致死於家中，當時，離她60大壽只剩下八天，她早早就約好跟一群好友要歡慶大壽，突然驟逝，震驚演藝圈。羅霈穎生前個性海派，交友廣闊，她終身不婚，遊戲人間，而且交往多個男友，有的甚至比她小30歲，突然離開，好友于美人、Makiyo為她辦了一個熱鬧又感人的告別派對，守靈期間碰上她生日，幾個人就在靈堂前開了一場電音派對，這跟過往哀傷的告別式不同，也充分展現了她的個性。

小鬼的溫暖長留人間。（圖：滾石提供）

黃鴻升／藝壇暖男 遺作發燒

黃鴻升（小鬼）9月16日因主動脈剝離致血管堵塞在家猝逝，得年36歲，噩耗震驚外界，李易、修杰楷、楊丞琳、許瑋甯等諸多圈內好友深感不捨，花葬長眠陽明山臻善園。峮峮則在小鬼死後發文認愛，透露兩人為求低調都在家中約會，甜蜜告白：「每一天我都在感謝老天遇見了你。」11月28日是小鬼的37歲冥誕，生前與妹夫一同打理的潮牌重新盛大開幕，遺作「我不是空笑夢」MV同日上線，火速竄升發燒影片，逼出不少人的淚水。

金馬導演、琉璃工房創辦人張毅享年69歲。（圖：琉璃工房提供）

張毅 ／金馬名導 跨界人生

金馬名導張毅抱病多年，今年10月做心臟手術時輸血感染，狀況危急，於11月1日與世長辭，由於他在影壇、文學界以及雕刻界都有極大成就，讓各界名人都無比惋惜。他的伴侶、金馬影后楊惠姍與他們一手創辦的「琉璃工房」共同籌備所有後事，送他最後一程。

張毅過往曾獲得金馬獎、亞太影展等殊榮，而他與楊惠姍合作「玉卿嫂」時結緣，兩人相伴迄今近40年，是工作夥伴也是生活搭檔，如今痛失張毅，縱使萬分悲慟，楊惠姍也會遵從張毅的遺志，繼續將華人藝術發揚光大。

小鳳仙一生奉獻給歌仔戲。（圖：楊麗花歌仔戲團提供）

小鳳仙／開心戲神 演導全才

歌仔戲界的開心戲神、楊麗花歌仔戲團當家丑角小鳳仙，今年3月病逝，享壽80歲；小鳳仙住院期間，因新冠肺炎疫情爆發、醫院管制，楊麗花未能見上摯友最後一面，不捨之情難以自抑，送姐妹最後一程時，數度泣不成聲。小鳳仙編導演全才，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物、背後推手，教過不少學生，其中較知名的就屬陳亞蘭、葉麗娜、紀麗如，此外小鳳仙甚至還會編寫歌仔戲劇本，長年對歌仔戲貢獻良多，她的離開，也讓歌仔戲界慟失一名最優秀的戲神、長者與老師。

邱碧治主持多年「五燈獎」。（本報資料照片）

邱碧治／主持五燈獎 低調離世

台視「五燈獎」主持人邱碧治在年前因身體不適，入院開刀，不料術後產生併發症，今年4月離世，享壽72歲，她的昔日搭檔廖偉凡聽聞消息十分悲痛，還問了一輪當年的工作人員確定消息真假，後來是由邱碧治的弟弟證實死訊。邱碧治自「五燈獎」後便淡出演藝圈，生活相當低調，她病逝的消息曝光時，已經辦完了告別式，雖已淡出螢光幕，但她的離開仍讓觀眾十分不捨。