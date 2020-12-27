沒腦中風、沒封麥 蔡琴明年再開嗓

蔡琴明年將再開唱，帶來多首經典名曲。（本報資料照片）

蔡琴日前被爆料腦中風 已成植物人，嚇壞不少她的粉絲。她在「2020聖誕愛無限音樂慶典」上壓軸登場，深情唱出經典好歌，讓烏龍謠言不攻自破。她透露自己20年來的聖誕節 都在台上表演度過，雖然不是自己的個唱，但一樣希望粉絲聽歌聽得心滿意足。而胞弟蔡大正也放送消息，預告蔡琴明年10月將再開個唱。

TVBS報導，蔡琴一連帶來「你的眼神」和「被遺忘的時光」2首經典歌曲，搭配其渾厚、充滿磁性的嗓音，令人聽得如癡如醉。對於這次的壓軸演出，蔡琴顯得相當慎重，雖然只是2首歌的演出，團隊卻以最高規格進行事前準備，更從好幾個月前就開始規劃曲目，並準備了多套禮服備選，力求完美演出。

報導引述中時電子報，辦過無數場個人演唱會的蔡琴，去年8月在台北開唱時一度淚崩，對歌迷表示「你們之後如果有聽到蔡琴的演唱會的時候，我希望你們不要愛來不來的樣子，因為已經沒有下一次的蔡琴了」，一度被質疑要「封麥」？

據報導，就在蔡琴日前過63歲生日時，一眾好友特地在飯店設宴為她驚喜慶生，包括前台中市長胡志強、林懷民、魏德聖及唐湘龍等好友都錄製影片祝賀。

胞弟蔡大正帶來天大的好消息，他預告蔡琴明年10月將再開唱，目前計畫在台灣 北、中、南共辦5場，相關資訊預計明年5月公布。