小豬歲末懺悔 「活成討厭的樣子」

羅志祥經歷了複雜的2020。（圖：環球提供）

羅志祥 （小豬）3月被前女友周揚青毀滅性分手，導致形象重創、演藝事業停擺，月初接受時尚雜誌專訪再度致歉、盼撕下不屬於他的標籤，卻傳出在頂樓違建泳池，與劉姓助理私訊疑似流出再度重創形象，他於社群 曝光一年來的心境，自我喊話：「不需要逃避，真實的面對自己，我相信，我們都可以的。」

羅志祥寫道：「2020經歷過悲傷挫折、難過失落，又或者是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去了。」對於這一年來經歷過諸多惹議事件，他則懺悔地說：「開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子。」羅志祥也隔空向網友溫馨喊話，「相信你一定也很不容易吧…好好調適準備迎接明天的自己，對我自己、也對你說聲：加油 晚安…。」

而先前疑似流出劉姓助理私訊，內容提及「每周跟主任做一次」，同時有2位網美搶著去他家，最後只好取消等內容，甚至酸網美在主任出事後減少聯絡、近期又開始扒著主任，「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」、「有專訪要洗白」等；事後劉姓助理澄清帳號被盜用，也曬出報案單、委託律師發聲明，表示全案已向警察 機關提供妨害電腦使用罪、加重誹謗罪刑事告訴。

經紀公司在5日正式報案，劉姓助理也於社群曬出委由律師到法院提出刑事告訴狀，將傳喚2位在社群散播截圖的網友，找出散播源頭。小豬的經紀人小霜表示：「我們必須要找到第一位轉發者，來源是誰？是從哪裡找到這篇截圖？希望他們能到法院去說明。」另也提供經紀公司利用電腦軟體測試，發現該篇私訊對話框出現不正常的合成痕跡及雜訊點，重申該篇截圖是遭到盜用。