梁靜茹唱「分手」哭了 1.4萬粉絲打氣

梁靜茹(右)和周興哲合唱並擁抱。（記者曾原信／攝影）

「情歌天后」梁靜茹時隔5年，在台北舉辦「202020當我們談論愛情」世界巡演，經歷離婚、與男友林達光重拾愛情，梁靜茹倒奶感謝說：「不知不覺走到了20年，歡迎你們參與我的每一步，來到我的演唱會和我一起聊聊愛情，我應該算是有這個資 格吧，畢竟我也是經歷過一些...挫折、經歷。」

演唱會首開四面台演出，吸引1.4萬粉絲朝聖。以愛的「死亡、偏執、掙扎、治療、繼續、勇氣」為主題，一開場梁靜茹身著冰川 藍長禮服，以如泣如訴的歌聲獻唱「微光」、「平行時空」等歌，直搗「愛的死亡」主題，並以感情中的受害者唱出被「第三者」所傷之痛。

但唱到「分手快樂」時，她突然說：「你們可以幫我唱這首歌嗎？」才唱2句就哽咽落淚，在粉絲的加油聲中，才再拿起麥克風繼續唱下去。

梁靜茹的情歌傳唱20年，也邀來心目中新一代的情歌王子周興哲擔任嘉賓，同台合唱「如果有一天」，梁靜茹盛讚周興哲是她心目中新生代中最能詮釋情歌的新天王，周興哲謙虛感謝之餘，也透露18歲時曾因工作進錄音室錄唱「可惜不是你」，唱完的時候被歌曲的氛圍感動到落淚的往事，讚梁靜茹情歌唱入心坎裡。

為了專心排練演唱會，梁靜茹這陣子讓寶貝兒子Anderson待在前夫家，兒子也到場看媽媽演出，前夫趙元同則沒到場，而男友林達光怕女友分心，刻意不讓梁靜茹知道他來看哪一天的場次，不過有把花送到後台，還在花牌上巧妙將女友名字做成藏頭詩，相當有才，而梁靜茹也盛讚男友的決定很成熟。

好友品冠全家、李佳薇和李佳歡姊妹、于子育、天心、陳昊森等星友都到場欣賞，好姐妹林湘萍陪著梁靜茹一路走過婚變、離婚與新戀情，也盛讚林達光又帥又高又風度翩翩，為她感到開心。