我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逼近1900萬確診 洛杉磯逾70.7萬

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

梁靜茹唱「分手」哭了 1.4萬粉絲打氣

記者王郁惠／綜合報導
梁靜茹(右)和周興哲合唱並擁抱。（記者曾原信／攝影）
梁靜茹(右)和周興哲合唱並擁抱。（記者曾原信／攝影）

「情歌天后」梁靜茹時隔5年，在台北舉辦「202020當我們談論愛情」世界巡演，經歷離婚、與男友林達光重拾愛情，梁靜茹倒奶感謝說：「不知不覺走到了20年，歡迎你們參與我的每一步，來到我的演唱會和我一起聊聊愛情，我應該算是有這個資格吧，畢竟我也是經歷過一些...挫折、經歷。」

演唱會首開四面台演出，吸引1.4萬粉絲朝聖。以愛的「死亡、偏執、掙扎、治療、繼續、勇氣」為主題，一開場梁靜茹身著冰川藍長禮服，以如泣如訴的歌聲獻唱「微光」、「平行時空」等歌，直搗「愛的死亡」主題，並以感情中的受害者唱出被「第三者」所傷之痛。

但唱到「分手快樂」時，她突然說：「你們可以幫我唱這首歌嗎？」才唱2句就哽咽落淚，在粉絲的加油聲中，才再拿起麥克風繼續唱下去。

梁靜茹的情歌傳唱20年，也邀來心目中新一代的情歌王子周興哲擔任嘉賓，同台合唱「如果有一天」，梁靜茹盛讚周興哲是她心目中新生代中最能詮釋情歌的新天王，周興哲謙虛感謝之餘，也透露18歲時曾因工作進錄音室錄唱「可惜不是你」，唱完的時候被歌曲的氛圍感動到落淚的往事，讚梁靜茹情歌唱入心坎裡。

為了專心排練演唱會，梁靜茹這陣子讓寶貝兒子Anderson待在前夫家，兒子也到場看媽媽演出，前夫趙元同則沒到場，而男友林達光怕女友分心，刻意不讓梁靜茹知道他來看哪一天的場次，不過有把花送到後台，還在花牌上巧妙將女友名字做成藏頭詩，相當有才，而梁靜茹也盛讚男友的決定很成熟。

好友品冠全家、李佳薇和李佳歡姊妹、于子育、天心、陳昊森等星友都到場欣賞，好姐妹林湘萍陪著梁靜茹一路走過婚變、離婚與新戀情，也盛讚林達光又帥又高又風度翩翩，為她感到開心。

編輯推薦

冰川 個資

上一則

小豬歲末懺悔 「活成討厭的樣子」

下一則

海莉演傳奇詩人狄金生 先過隔離生活

延伸閱讀

梁靜茹小巨蛋開唱落淚 1.4萬名歌迷同樂防疫不鬆懈

梁靜茹小巨蛋開唱落淚 1.4萬名歌迷同樂防疫不鬆懈
錯過直播沒關係！Our Hop演唱會 假期闔家團聚溫馨看

錯過直播沒關係！Our Hop演唱會 假期闔家團聚溫馨看
抗疫「五力全開」 線上唱到年底

抗疫「五力全開」 線上唱到年底
周興哲5首歌大放送 祝福全美華人「賺大錢」

周興哲5首歌大放送 祝福全美華人「賺大錢」

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事