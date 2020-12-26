Ella平安夜爽約粉絲真相曝… S.H.E合體喝醉嗨翻

Hebe（左起）、Ella和Selina合體，平安夜開趴同歡。（取材自臉書）

Ella（陳嘉樺）聖誕贈好禮，當天零時於官方YouTube頻道曝光新歌。Ella原訂要與粉絲線上一同觀看首播並留言互動，卻在首播前3分鐘公告要放鳥，全因與好姐妹Hebe、Selina合體開趴喝茫，並曝光3人在聖誕樹前笑得燦爛的合影，讓粉絲暖喊：「聖誕快樂，合體最美。」

在新歌MV中，Ella一共換了4套造型，在紅色布幕、華麗燈景前出動多達20位舞者助陣，襯托出A咖的氣勢如虹，她搞笑直呼：「歡迎來到A咖酒店。這場景很像百老匯 、『大娛樂家』、馬戲團的場景。」華麗標誌「Ella」燈牌道具讓她看了好心動，天馬行空說「我想帶回家，放陽台烤肉可以用耶」， 卻被同事潑冷水勸阻：「妳是怎樣！想要讓全世界知道妳家住在哪嗎？」

其中她在一人床戲中，披頭散髮、穿著睡衣歇斯底里，符合歌詞「起床肉身上班，靈魂卻死在窗上」，但是否平常會賴床？她自評：「我很認命，該起床就會起床，我不敢賴床太久，除非是那件事情可以稍微調整，沒得調整我就會趕快起床，我很乖。」MV最後一幕，Ella化身小金人獎座升起，「吊威牙」被反覆升起、放下，Ella不嫌痛、反而笑說：「常常囔囔說想要當男藝人、下輩子要當男生，可是這種時候，還好我是女生，這男生夾到會哇哇…」可惜為了姐妹開趴，無法第一時間與粉絲分享MV拍攝的花絮。

據悉，S.H.E三人為了聚首開趴，事先特別喬好檔期，就是要把年末最重要的時刻留給彼此，主揪人Ella事前公告不玩交換禮物、也不要送兒子勁寶禮物，只要人來就好，並準備滿桌佳餚招待，從晚餐一路開趴到午夜時刻。Ella在MV首播前3分鐘，於社群 自招不勝酒力，PO自首：「主辦方已醉，無法PO文。」

不同於Hebe與Selina在社群感性告白姐妹情「聖誕節 我只想要妳」，主辦方Ella不但不供照，還被出賣跳扭扭舞祝賀佳節快樂的搞笑影片，讓粉絲又好笑又感動表示「最棒的聖誕禮物」。