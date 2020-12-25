我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

陳鴻豪宅開箱 滿屋老件收藏

記者葉君遠／專訪
陳鴻的書牆裡除了廚藝書，還有各種骨董，每一件都有故事。（記者季相儒／攝影）
陳鴻的書牆裡除了廚藝書，還有各種骨董，每一件都有故事。（記者季相儒／攝影）

台灣知名美食主人陳鴻在全台灣人口密度第一的永和，買下大樓裡最大的陽台戶，打造出屬於自己的空中桃花源，做了多年電視，家中卻不裝電視，陽台種滿各式植物，最愛閒臥家中，看窗外花草在四季更迭。

他不只是個廚子，骨子裡，根本是個農夫。過去多年隱居新店山上，這兩年，他把家當全搬到車水馬龍的永和，工程相當浩大，他不僅得把花花草草全移過來，一直以來收藏的骨董、大型家具都得一一安置妥當，其中近樓高的牛樟木、大型的南洋櫃甚至得用吊車才能吊上高樓，整整花了他一年，才一切就定位。

設計師本留一堵牆讓他放60吋電視，幾經思考後，他把比利時手編地毯拆製成三幅壁畫，占去電視該有的位子，家中少了聲光，換成蟲鳴鳥叫，而他把多年來收集的老件窗花，巧妙的掛滿牆、窗上，這些老件，有的是他從上海帶回來的，有的則是新竹老家買來的，古樸、充滿時代感，讓家裡呈現一種很特別的氛圍。

陳鴻笑說，「我家走中西混搭風格，窗花有些是老廟裡的，有些是跟人拾遺來的，若不混著搭，過於單調，家裡會真成了民俗技藝館。」書架也是老件，每個大小不同的格子裡，都存放著不同的收藏和書藉。尤其是書，他說，學廚後瘋狂買書，「早年到法國機場，買了好多原裝本，法、德文，及米其林的書，多年來藏書已近萬本，現在大半捐出去給學校。」

農夫陳鴻認為自己不種花、不種樹，而是種一幅窗外望出去的畫；廚師陳鴻把收藏裸捐給學校後，家中那面牆裡，還殘存著他多年來中菜西吃的精髓。至於每一個老物，背後都有一段辛苦扛回來的故事，在塵囂的時代裡，他實現大隱隱於市的夢想。

編輯推薦

台灣 機場

上一則

3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

下一則

蕭亞軒回歸！近乎全裸入鏡

延伸閱讀

約巴林達豪宅 上市愈久愈可議價

約巴林達豪宅 上市愈久愈可議價
果然仙女？林青霞曬豪宅驚見「仙鶴」駐足

果然仙女？林青霞曬豪宅驚見「仙鶴」駐足
全美最古老聖誕樹大道 車輛排隊龜速賞燈

全美最古老聖誕樹大道 車輛排隊龜速賞燈
新州真人秀貴婦豪宅 250萬元售出

新州真人秀貴婦豪宅 250萬元售出

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票