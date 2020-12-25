陳鴻豪宅開箱 滿屋老件收藏

陳鴻的書牆裡除了廚藝書，還有各種骨董，每一件都有故事。（記者季相儒／攝影）

台灣 知名美食主人陳鴻在全台灣人口密度第一的永和，買下大樓裡最大的陽台戶，打造出屬於自己的空中桃花源，做了多年電視，家中卻不裝電視，陽台種滿各式植物，最愛閒臥家中，看窗外花草在四季更迭。

他不只是個廚子，骨子裡，根本是個農夫。過去多年隱居新店山上，這兩年，他把家當全搬到車水馬龍的永和，工程相當浩大，他不僅得把花花草草全移過來，一直以來收藏的骨董、大型家具都得一一安置妥當，其中近樓高的牛樟木、大型的南洋櫃甚至得用吊車才能吊上高樓，整整花了他一年，才一切就定位。

設計師本留一堵牆讓他放60吋電視，幾經思考後，他把比利時手編地毯拆製成三幅壁畫，占去電視該有的位子，家中少了聲光，換成蟲鳴鳥叫，而他把多年來收集的老件窗花，巧妙的掛滿牆、窗上，這些老件，有的是他從上海帶回來的，有的則是新竹老家買來的，古樸、充滿時代感，讓家裡呈現一種很特別的氛圍。

陳鴻笑說，「我家走中西混搭風格，窗花有些是老廟裡的，有些是跟人拾遺來的，若不混著搭，過於單調，家裡會真成了民俗技藝館。」書架也是老件，每個大小不同的格子裡，都存放著不同的收藏和書藉。尤其是書，他說，學廚後瘋狂買書，「早年到法國機場 ，買了好多原裝本，法、德文，及米其林的書，多年來藏書已近萬本，現在大半捐出去給學校。」

農夫陳鴻認為自己不種花、不種樹，而是種一幅窗外望出去的畫；廚師陳鴻把收藏裸捐給學校後，家中那面牆裡，還殘存著他多年來中菜西吃的精髓。至於每一個老物，背後都有一段辛苦扛回來的故事，在塵囂的時代裡，他實現大隱隱於市的夢想。